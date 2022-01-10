نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النبأ الليبية 2022 الناقلة مجانًا لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة النبأ الليبية هام الان للملايين وذلك لأنها من بين القنوات المفتوحة التي قد فاجأت الجميع وأعلنت عن بث أنها سوف تقوم بإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون ابتداء من يوم الأحد 9 يناير، والتي يشارك خلالها عدد من المنتخبات العربية من بينها مصر وتتنافس الفرق الجزائرية والسودانية جدير بالذكر أنه قد تم افتتاح البطولة رسميا بحضور رئيس دولة الكاميرون وقد أقيمت مباراتان الأولى بين منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو وانتهت المباراة بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف، كما أقيمت مباراة اثيوبيا والرأس الأخضر وفاز منتخب الرأس الأخضر بهدف للا شىء.

تردد قناة النبأ الليبية

من أشهر القنوات التلفزيونية الليبية التي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة في ليبيا وفي جميع أنحاء العالم العربي بسبب برامجها المتنوعة، والتي تشمل الأخبار والترفيهية والرياضية وبرامج الأسرة والأطفال وتبث القناة على جميع الأقمار الصناعية من أي مكان في العالم وفي أي وقت وقد حصلت القناة القناة الليبية على حقوق حصرية لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 9 يناير إلى 3 فبراير عبر القمر الصناعي نايل سات مجانا وبدون تشفير وهذه ترددات القناة بالتفصيل علي كافة الاقمار الصناعية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

وتوقفت البطولة الأفريقية عن العمل لمدة عام كامل بسبب آثار فيروس كورونا الذي أخر التأهل للبطولة العام الماضي وهذا هو جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية حيث تضم البطولة 24 فريقًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة، عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة عدد الفرق من 16 إلى 24 بدءًا من نسخة 2019 التي ستقام في مصر.

تم الإعلان عن جدول مباريات أمم إفريقيا ، حيث ستقام أول لقاء لها يوم الأحد 9 يناير.

الكاميرون – بوركينا فاسو الساعة 18:30 بتوقيت مصر

الرأس الأخضر ، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر – إثيوبيا – الرأس الأخضر ، الساعة 9 مساءً بتوقيت إثيوبيا – الرأس الأخضر

العاشر من يناير

في تمام الساعة 15 بتوقيت مصر ، تلتقي السنغال وزيمبابوي.

غينيا – ملاوي الساعة 6 صباحا بتوقيت مصر

في تمام الساعة 18 بتوقيت مصر ، سيواجه المغرب غانا.

الساعة 21 بتوقيت مصر ، تواجه جزر القمر الجابون.

11 يناير

سيراليون – توقيت الجزائر ومصر الساعة 15:00.

نيجيريا – مصر الساعة 18:00 بتوقيت مصر

السودان – غينيا بيساو الساعة 21 بتوقيت مصر

يوم الأربعاء 12 يناير.