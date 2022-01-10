ميلان يسحق فينيزيا 0/3 ويضغط على إنترناسيونالي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم”الكالتشيو”، إقيمت مباراة كبيرة بين فريقي فينيزيا ونادي ميلان على الملعب الأوليمبي بمدينة فينيزيا، والتي إنتهت بفوز ميلان بنتيجة 3/0 ، ليخسر فريق فينيزيا ثلاث نقاط غالية على ملعبه في إطار بحثه عن الهروب من منطقة الهبوط بالدوري الإيطالي، ويحقق ميلان فوزا غالي من أجل الضغط على إنترناسيونالي متصدر الدوري الإيطالي.

موقف نادي ميلان في الدوري الإيطالي

بدأت المباراة ويأمل كل فريق إلى الفوز بالمباراة لتحقيق طموحة في تحسين المراكز بجدول الدوري الإيطالي، المعروف أن هذا الفوز يمثل الكثير لنادي ميلان بسبب موقفه بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويمتلك نادى ميلان في رصيده من النقاط 48 نقطة في المركز الثاني من 21 مباراة خاضها الفريق خلال هذا الموسم، حقق الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أيضا.

موقف نادي فينيزيا في الدوري الإيطالي

على النقيض نادى فينيزيا يملك من النقاط الآن 17 نقطة في المركز الرابع من 20 مباراة خاضها خلال هذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 مباريات، ولقى هزيمة من خلال 11 مباراة، ويأمل الفريق في المواعيد القادمة التقدم أكثر نحو منطقة الأمان وتحقيق الانتصارات.

تشكيل نادي ميلان

بدأ المدير الفني ستيفانو بيولي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميك مايغنان

رباعي خط الدفاع: أليسيو رومانيولي – فرانك كيسي – فيكايو توموري – أليساندرو فلورينزي

خط الوسط المدافع: رادي كرنيتش – فودي بالو

خط الوسط الهجومي: براهيم دياز – ساندرو تونالي – جونيور ميسايس

خط الهجوم: زلاتان ابراهيموفيتش

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: انطونيو ميراتي – بيير كالولو – تيموي باكايوكو – ماتيو غابيا – اسماعيل بن ناصر – دانييل مالديني – اوليفية جيرو – الكسيس سايلمايكرز – صامويل كاستييخو – كيبريان تاتاروسانو

تشكيل نادي فينيزيا

بدأ المدير الفني باولو زانتي لنادي فينيزيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو

رباعي خط الدفاع: ماتيا كالدارا – إيثان أمبادو – تيرون إبويهي – بيترو سيكاروني

خط الوسط المدافع: سفيان كيين – تانير تيمسان

خط الوسط الهجومي: جيانلوكا بوسيو – ماتيار أرامو – باسكوال ماتزوتشي

خط الهجوم: دينيس جوهنسين

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: لوكا ليتزيريني – ديفيد شنيج – مايكل سفوبودا – دور بيريتس – أرنو سيجوردسون – دومين كرينيج – أنتونيو فاكا – دان هيمانس بياركي ستين – فرانسيسكو فور – توماس هنري