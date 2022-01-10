انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجأة| موسيماني: لم أطلب إعارة محمود كهربا عكس ما تظن جماهير الأهلي أني أكرهه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري عن استغرابه بسبب إتهام جماهير الأهلي بالتسبب في مغادرة محمود كهربا النادي، والتوجه إلى إعارة بنادى ألتاي سبور التركي لمدة 6 شهور، بعدما وجد فرصة اللعب في الأهلي صعبة خلال الفترات المقبلة، طبقا لما أعلنه مدير التعاقدات بالأهلي أمير توفيق.

لم أطلب رحيل كهربا من الأهلي

وفي لقاء تليفزيون لبيتسو موسيماني أكد على عدم طلبه رحيل كهرباء من النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية كما تظزن ذلك جماهير الأهلي، فقط تم توصيل معلومة لي بإبلاغي برحيل كهرباء عن الأهلي على سبيل الإعارة بعد رجوعي من أجازتي بجنوب أفريقيا، ولم أمانع حسب رؤية النادي الأهلي.

أحب كهربا عكس ما تظنه جماهير الأهلي

وفي نفس السياق أكد موسيماني أن يحب كهربا والدليل ذلك قمت بالدفع به أساسيا في مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للأندية بقطر السنة الماضية، ويوجد الآن في مركزه لاعبين على مستوى عال مثل طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وميكسوني.

موسيماني سأشجع منتخب مصر

وتطرق موسيماني للحديث عن المنتخب المصري مؤكدا على احترامه الكبير للنجم محمد صلاح، مع وجود 8 لاعبين من الأهلي بمنتخب مصر، فكيف لا أقوم بتشجيع منتخب مصر في الكان وكل هؤلاء أولادي، إهتماماتي ومصلحتي هنا، فمن أشجع في كأس الأمم الإفريقية لو لم أشجع مصر.