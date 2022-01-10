مواعيد مباريات أمم أفريقيا اليوم الاثنين 10 يناير بالكاميرون 2022 والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الإثنين 10 يناير مباريات أمم أفريقيا المجموعة الثانية والثالثة المقامة حاليا بالكاميرون 2022 بدءا من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022 في نسختها الثالثة والثلاثون، وانطلقت البطولة مساء أمس الأحد بلقاءات المجموعة الأولي، وفاز فيها منتخب الكاميرون على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدفين لهدف، وفي المباراة الثانية تمكن منتخب الرأس الأخضر من هزيمة أثيوبيا بهدف نظيف.
انطلاق مباريات المجموعة الثانية والثالثة بكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022
وتقام مباراة اليوم الإثنين في المجموعة الثانية التي تضم فرق السنغال، ملاوي، زيمبابوي، غينينا، وتبدأ منافسات المجموعة الثالث اليوم أيضا وتضم منتخبات المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون، وكانت بطولة كأس الأمم الإفريقية قد تأجلت لمدة عام كامل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكانت ستنطلق في 2019.
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أبرز مواعيد مباريات أمم أفريقيا اليوم الاثنين 10 يناير بالكاميرون 2022
المباراة الأولى: السنغال × زيمبابوي
- موعد المباراة: 3 عصرًا بتوقيت القاهرة – 4 عصرًا بتوقيت السعودية
- ملعب المباراة: ستاد “كويكونج ستاديوم”
- القناة الناقلة: قناة beIN Sports HD 1 Max
المباراة الثانية: المغرب × غانا
- موعد المباراة: 6 مساءً بتوقيت القاهرة – 7 مساءً بتوقيت السعودية
- ملعب المباراة: ستاد “أحمدو أهيدجو”
- القناة الناقلة: على قناة beIN Sports HD 2 Max
المباراة الثالثة: غينيا × مالاوى
- موعد المباراة: 6 مساءً بتوقيت القاهرة – 7 مساءً بتوقيت السعودية
- ملعب المباراة: ستاد “كويكونج ستاديوم”
- القناة الناقلة: على قناة beIN Sports HD 1 Max
المباراة الرابعة: جزر القمر × الجابون
- موعد المباراة: 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت السعودية
- ملعب المباراة: ملعب “أحمدو أهيدجو”
- القناة الناقلة: على قناة beIN Sports HD 2 Max
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