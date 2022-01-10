نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس الرابطة للأندية 2022..موعد المباريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت فترة التوقف الدولي،

ومن المعروف أن هذه الفترة

تكون من الفترات المملة،

لدى عشاق الساحرة المستديرة،

خاصةً لعدم وجود مباريات بشكل مستمر في هذه الفترة، لذلك قررت الرابطة المصرية للأندية، إطلاق مسابقة كأس الرابطة للأندية 2022، وبالفعل تم عمل القرعة، عن طريق تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات وفقاً لأول ثلاثة أندية متصدرة الترتيب، وكل ناد منهم على رأس مجموعة، وكانت هذه الأندية هي الزمالك والأهلي وبيراميدز، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم مواعيد المبارايات والقنوات الناقلة.

كأس الرابطة للأندية 2022

جاء نادي بيراميدز في المجموعة الأولى، وسوف يلتقي مع هذه الأندية، الاتحاد ومصر المقاصة والمصري وإيسترن كومباني وفيوتشر.

ثم جاء في المجموعة الثانية النادي الأهلي، وسوف يلتقي مع هذه الأندية، الجونة والبنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة والإسماعيلي.

وعلى الصعيد الآخر، جاء نادي الزمالك في المجموعة الثالثة، وسوف يلتقي مع هذه الأندية، إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

مواعيد إنطلاق مباريات المسابقة

نبدأ أولى مباريات كأس الرابطة للأندية 2022، في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، وسوف تبدأ المسابقة، بمباراة فيوتشر ضد إيسترن كومباني، وتتوالى المباريات في نفس اليوم كالتالي:-

المصري ضد مصر المقاصة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثانية والنصف أيضاً.

أما عن اليوم التالي، فأبرز مباراة به مباراة الأهلي ضد الجونة، والتي ستلعب في الثالث عشر من شهر يناير الجاري، الموافق الخميس، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، وتتوالي المباريات في هذا اليوم كالتالي:-

سموحة ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة الخامسة.

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الخامسة أيضاً.

وفي الوقت ذاته، يلتقي اليوم التالي لمباريات المجموعة الثانية، مباريات المجموعة الثالثة والتي على رأسها مباراة الزمالك ضد إنبي، يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من الشهر نفسه، في تمام الثانية والنصف عصراً، وتتوالي المباريات كالآتي:-

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو، في تمام الخامسة.

طلائع الجيش ضد غزل المحلة، في تمام الخامسة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة للأندية 2022

سوف تذاع المباريات، مثل مباريات الدوري المصري الممتاز والمسابقات المحلية الأخرى، على مجموعة قنوات أون تيم سبورتس الفضائية.