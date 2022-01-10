بداية من أمس الأحد جدول مباريات الأسبوع الأول من كأس امم افريقيا 2022 وتقسيم المجموعات والقنوات الناقلة

من المواضيع المتصدرة في مواقع البحث العالمي في هذه الأيام هي كل ما يخص كأس امم افريقيا من: تقسيم المجموعات، ومواعيد المباريات، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباريات، وتشكيلة كل منتخب، وخطة اللعب، وكواليس معسكرات التدريب، وغيرها من أحداث هامة للغاية لمحبي الكرة المستديرة الإفريقية، والمقامة تحت رعاية الإتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث بدأت أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية أمس الأحد الموافق التاسع من يناير 2022، الأولى(الافتتاحية) بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو بنتيجة (2/1) للكاميرون في تمام الساعة الخامسة مساءاً، والثانية بين منتخبي اثيوبيا والرأس الأخضر بنتيجة 1/0 للمنتخب الاثيوبي، والتي اقيمت في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس، وتتوالى المباريات بين المنتخبات الافريقية يومياً من اليوم وحتى نهاية البطولة الأشهر إفريقيا (بطولة كأس الأمم الإفريقية) المؤجلة في السادس من فبراير القادم 6/02/2022، وإليكم تفاصيل البطولة:

جدول مباريات كأس امم افريقيا 2022

من المقرر استئناف باقي مباريات بطولة كأس امم إفريقيا من اليوم الإثنين 10/01/2022 الأولي بين منتخبي ( السنغال وزيمبابوي) في تمام الثالثة مساءاً بتوقيت مصر، والثانية في تمام الساعة السادسة مساءاً بين فريقي غينيا وملاوي، وكذلك ستقام مباراة الفريق المغربي والمنتخب الغاني اليوم أيضاً في تمام السادسة مساءاً بتوقيت مصر، ومنتخبي جزر القمر والغابون الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر.، كما ستقام مباريات الغد ابتداءاً من الثالثة مساءاً وحتى التاسعة مساءاً بتوقيت مصر.

جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية حتى النهائي 2022

قد ذكرنا من قبل مواعيد بداية ونهاية كأس أمم افريقيا المؤجل من 9 يناير 2022 وحتى السادس من فبراير لهذا العام، وفي هذا الجدول تفاصيل جميع مواعيد مباريات الكأس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأسس الأمم الافريقية 2022

فيما يلي سوف نعرض لحضراتكم القنوات الناقلة للبطولة الأشهر في افريفيا: بطولة كأس أمم افريقيا 2022 المقامة في الكاميرون: