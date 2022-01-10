نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة فوكس سبورت fox sports لمتابعة مباريات اليوم 10 يناير 2022 في كأس أمم أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة فوكس سبورت كان هناك عدد كبير من المشجعين في كل أنحاء الوطن العربي، يبحثون لعدة ساعات عن تردد هذه القناة، بعد أن أعلنت ادارة قناة fox sports أنها سوف تبث جميع المباريات من بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية، ومن الواضح أن قناة فوكس سبورت الرياضية من أهمها. القنوات الرياضية العالمية التي تحظى باهتمام كبير من جميع عشاق الرياضة وخاصة مشجعي كرة القدم ، لأنها تبث الكثير من المباريات بشكل مجان.

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022

تردد قناة فوكس سبورت الذي يبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 ولا شك أن هذه القناة تبحث عنها جمهور كبير وتردد عالي حتى يتمكنوا من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي ستشاهدها، ولكي تستقبل هذه القناة وكذا جميع قنوات HD الأخرى، يجب أن يتوفر جهاز حديث، لأن هذه الجودة لا تعمل في اجهزة الاستقبال القديمة.

تردد قناة فوكس سبورت الرياضية 2022

الكثير من عشاق كرة القدم وأنصار متابعة كأس الأمم الأفريقية 2022، يريدون التعرف علي هذه القناة المفتوحة التي تبث هذه المباريات ، وهي ترددها كالتالي :

القمر الصناعي : تركسات.

تردد القناة : 11740.

معدل الترميز: 3000.

معامل الاستقطاب : عمودي.

تردد قناة فوكس سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.74.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مباريات اليوم الاثنين 10 يناير 2022 في كأس أمم افريقيا

تقام اليوم الاثنين 1 أكتوبر ، مجموعة كبيرة من المباريات الكبرى في جميع أنحاء العالم ، أولها مباراة بين المغرب وغانا في كأس الأمم الأفريقية 2021 ، وكذلك لقاء كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وأستون. فيلا.

فيما يلي تواريخ ومواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات التي سيتم بثها.

– 3:00 مساءً على beIN Sports HD 1 Max – السنغال vs. زيمبابوي

المغرب – غانا – الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 1 Max

غينيا X مالاوي – الساعة 6:00 مساءً على beIN Sports HD 2 Max

Gabon X Comores – 21h00 على beIN Sports HD 1 Max

ويمكن متابعة كافة مباريات كأس أمم أفريقيا على كافة القنوات الخاصة ب بي ان سبورت الرياضية