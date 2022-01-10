نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “nilesat” دليل شامل.. إعرف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا مجاناً في كأس أمم أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، دليل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا مجانا على القمر الصناعي نايل سات واسترا وهوت بيرد، في المواجهة الأهم والأبرز لهذا الأسبوع، حيث ينطلق اللقاء اليوم الإثنين الموافق 10 يناير 2022، وذلك لحساب مواجهات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية، حيث يحتضن ملعب أحمدو أهيدجو اللقاء الذي يجمع بين الكبيرين، ويطمح المنتخب المغربي إلى تحقيق الإنتصار وتصدر المجموعة منذ بداية البطولة فيما يأمل منتخب النجوم السوداء في تحقيق فوز مهم هذا المساء، وتعاظمت نسبة البحث عبر جوجل للحصول على تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة المغرب ضد غانا.

موعد مباراة المغرب وغانا في كأس أمم أفريقيا

تذاع مباراة المغرب وغانا، اليوم الإثنين 10 يناير الجاري، وقد تم تحديد موعد بداية أحداث هذه المباراة، حيث تنطلق ركلة بداية الشوط الأول في الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، وفي الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم

مع اقتراب موعد انطلاق المباراة التي يلتقى فيها منتخب المغرب بنظيره منتخب غانا، اليوم الإثنين 10 يناير الجاري، تزيد عمليات البحث للتعرف على القنوات المفتوحة التي ستعرض أحداث هذا اللقاء مجانا دون تشفير، حيث توجد الكثير من القنوات العربية التي أعلنت عن نقل أحداث ومجريات هذه القمة، ونوفر لكم كافة القنوات التي يمكن لكم من خلالها مشاهدة اللقاء، وينتظر أسود أطلس انطلاق المباراة من أجل متابعة المباراة المثيرة والشيقة، ويمكن لكم ضبط واستقبال القنوات الناقلة كما يلي.

قناة Al Aoula ( Terrestre Marocaine ) على يوتلسات Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

قناة SK HD على BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000

قناة IRIB Varesh على بدر Badr 26°E -12265 H 30000

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا على النايل سات

يمكن ضبط واستقبال القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد غانا على نايل سات، من خلال ادخال الترددات التالية عبر جهاز الرسيفر، وذلك بعد توجيه صحن الاستقبال في الاتجاه المناسب، ومن ثم تستطيعون متابعة المباراة بشكل مجاني.