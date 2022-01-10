نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 تعرف على القائمة النهائية للقنوات الناقلة للبطولة وتردداتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون، حيث بدأت البطولة بالفعل وأذيعت المباريات في العديد من القنوات في القمر الصناعي نايل سات، وفي أقمار صناعية أخرى، وقد علمنا بالفعل ما هي القنوات التي ستنقل مباريات البطولة بالفعل عن القنوات التي كان يشاع أنها تنقل البطولة، حيث انتشرت العديد من الأخبار التي تقول ان قناة النبأ وتيلي تشاد ستنقل البطولة وهذا غير صحيح، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على القنوات الناقلة للبطولة بالفعل.

كأس أمم أفريقيا 2022

وقد بدأت أحداث البطولة بالفعل، حيث افتتحت البطولة بمباراة منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، والتي انتهت بفوز المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف، وننتظر معكم مباريات المنتخبات العربية في البطولة، والتي ستبدأ بمباراة منتخب المغرب أمام غانا يوم الاثنين الموافق 10 يناير 2022.

وتشارك في البطولة 6 منتخبات عربية، وهم:

مصر.

الجزائر.

المغرب.

تونس.

السودان.

موريتانيا.

ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية في البطولة، ونتمنى أن يقدموا مستوى يليق بالكرة العربية، والمجموعات الخاصة بالبطولة كالآتي:

وسنتعرف معكم في هذا المقال على قائمة القنوات الناقلة للبطولة بالفعل والترددات الخاصة بها، فتابعوا معا أعزائنا المتابعين الأعزاء.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا

وقد زاد بحث المتابعين بخصوص القنوات الناقلة للبطولة الأيام الماضية، وقد انتشرت العديد من الأخبار الغير صحيحة بخصوص القنوات الناقلة للبطولة، وبعد أول افتتاح البطولة تأكدنا بالفعل من القنوات الناقلة للبطولة.

حيث انتشرت العديد من الشائعات الغير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدة قنوات مفتوحة مثل النبأ الليبية وتيلي تشاد تنقل البطولة على النايل سات، وهذا غير صحيح، حيث إن القنوات الناقلة للبطولة على النايل سات مشفرة وليست مفتوحة.

القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا على النايل سات

أما بالنسبة بخصوص القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 على النايل سات، فهي كالآتي:

مجموعة قنوات بي ان سبورت ماكس المشفرة، وتنقل أخبار البطولة وتغطياتها قناة bein sport المفتوحة.

قناة الجزائرية الأولى أو كما تسمى قناة الجزائرية الأرضية، وقد تعرفنا على طريقة تشغيلها في مقال تردد الجزائرية الأولى.

القنوات المفتوحة الناقلة لكاس امم افريقيا على اقمار صناعية اخرى

ويوجد قنوات تنقل البطولة على اقمار صناعية أخرى، ولتنزيها يمكنكم تركيب لاقط اقمار صناعية إضافي في الطبق الخاص بكم، وهذه القنوات كالآتي:

قناة فازيش الإيرانية، على القمر الصناعي intelsat.

سبورت كلوب البلغارية على القمر الصناعي bulgarisat.

وقد تعرفنا على كيفية تنزيل كليهما بكل سهولة في مقال القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا.