يبحث عدد كبير جداً من محبي ومتابعي الكرة الافريقية عن القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات 2022. حيث أفتتحت البطولة بالأمس وتقام المباريات هذه الفترة ويسعي كل منتخب للتأهل والحصول علي النقاط. من اجل الصعود وضمان التأهل للمراحل المقبلة في بطولة أمم افريقيا لهذا العام 2021. ونقدم لكم اليوم القنوات المفتوحة التي يمكنك من خلالها متابعة المباريات ومشاهدة كافة مباريات بطولة أمم افريقيا علي النايل سات بجودة عالية. ومن المقرر ان تقام مباراة هامة ومرتقبة اليوم الاثنين بين كل من منتخب المغرب ومنتخب غانا المباراة التي سوف تكون قوية ومثيرة جداً.

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا

بعد مباراة اليوم المرتقبة والقوية بين كل من منتخب غانا ومنتخب المغرب الرائع والقوي جداً. فإن غدا هناك مباراة مرتقبة أيضا وينتظرها جميع المواطنين المصريين فهي المباراة الاولي لمنتخب مصر في بطولة أمم افريقيا 2021. وسوف تكون ضد منتخب نيجيريا. ولذلك يبحث الكثير من محبي ومتابعي الكرة في مصر وباقي الدول العربية عن القنوات المفتوحة. والمتاحة بشكل مجاني لمتابعة المباريات لمشاهده مباريات المنتخب بسهولة.

القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا على النايل سات المفتوحة

يترقب الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم في مصر وكافة الدول العربية الأخرى. مثل المغرب والجزائر والسودان والعديد من الدول الأخرى المشاركة في البطولة. فهناك 24 منتخبا عربي وافريقي مشارك في بطولة أمم افريقيا 2021 وسوف يتم نقل جميع المباريات بشكل حصري علي قنوات بي ان سبورت ماكس وسوف نعرض لكم تردد كافة القنوات الناقلة.

تردد قناة النبأ الليبية على الناقلة لمباريات كاس أمم افريقيا

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

معدل الأستقطاب: أفقي.

تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس الأولى

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بين سبورت إكسترا bein sport extra 2