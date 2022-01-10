نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 Free .. أكثر من 17 قناة ناقلة مجانًا في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التى انطلقت مساء أمس الأحد 9-1-2022 والملايين يرغبون معرفة القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 bein sport باعتبارها أشهر القنوات الناقلة للمباريات بأحسن جودة للصوت والصورة. فيما يرغب الكثيرون مطالعة تردد القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات وأيضًا القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا على استرا الأكثر بحثًا في هذا التوقيت. وضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022Free بدون رسوم اشتراك.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022
يشغل تردد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي والدول الأجنبية. فهم يستمتعون بمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022 المستمرة لمدة شهر من انطلاقها. بمشاركة 24 منتخب عربي أفريقي مقسيمن على 6 مجموعات. في كل مجموعة 4 منتخبات مقسمة على النحو التالي:
- المجموعة الأولى A: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، كاب فيردى .
- الثانية B : السنغال، زيمبابوى، غينيا، مالاوى .
- المجموعة الثالثة C : المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون .
- الرابعة D : نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو .
- المجموعة الخامسة E : الجزائر، سيراليون، غينياالاستوائية، كوتديفوار.
- المجموعة السادسة F : تونس، مالى، موريتانيا، جامبيا .
القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 bein sport
تعتبر مجموعة قنوات bein sport من أبرز القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 ومن التردد المتاحة على القمر الصناعي النايل سات الآتي:
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1
- التردد: 12604
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 3/2
القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا
تتعدد القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانًا على مختلف الأقمار الصناعية ولعل أبرزها الآتي:
IRIB Varzesh HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000
IRIB TV 3 HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000
RTI 1 Côte d’Ivoire
- EshailSat | Badr 26°E – 11996 H 27500
- Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
ORTM 1 Mali
Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA
ORTM 2 Mali
Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA
Arriadia TNT
- Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500
- Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500
القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا على استرا
beIN SPORTS 1 HD France
Astra 19.2°E – 12168 V 29700
beIN SPORTS 2 HD France
Astra 19.2°E – 11856 V 29700
beIN SPORTS 3 HD France
Astra 19.2°E – 11856 V 29700
beIN SPORTS Max 4 HD France
Astra 19.2°E – 11856 V 29700
beIN SPORTS Max 5 HD France
Astra 19.2°E – 11856 V 29700
beIN SPORTS Max 6 HD France
Astra 19.2°E – 11856 V 29700
beIN SPORTS Max 7/8/9/10 HD France
Astra 19.2°E – 11895 V 29700
Sport Digital HD Germany
- Astra 19.2°E – 11656 V 22000
- Eutelsat 9°E – 12437 H 27500
EuroSport Spain
- Astra 19.2°E – 10758 V 22000
- 19.2°E – 10936 V 22000
- Astra 19.2°E – 11686 V 22000
بذلك يكون قد اتضح كافة التفاصيل عن تردد القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات مجانا ومختلف الأقمار الصناعية الأخري. ومن لم يتمكن من ضبط القناة عليه مراسلتنا بالتعليقات للتوضيح.