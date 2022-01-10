نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 Free .. أكثر من 17 قناة ناقلة مجانًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التى انطلقت مساء أمس الأحد 9-1-2022 والملايين يرغبون معرفة القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 bein sport باعتبارها أشهر القنوات الناقلة للمباريات بأحسن جودة للصوت والصورة. فيما يرغب الكثيرون مطالعة تردد القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات وأيضًا القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا على استرا الأكثر بحثًا في هذا التوقيت. وضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022Free بدون رسوم اشتراك.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022

يشغل تردد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي والدول الأجنبية. فهم يستمتعون بمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022 المستمرة لمدة شهر من انطلاقها. بمشاركة 24 منتخب عربي أفريقي مقسيمن على 6 مجموعات. في كل مجموعة 4 منتخبات مقسمة على النحو التالي:

المجموعة الأولى A: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، كاب فيردى .

الثانية B : السنغال، زيمبابوى، غينيا، مالاوى .

المجموعة الثالثة C : المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون .

الرابعة D : نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو .

المجموعة الخامسة E : الجزائر، سيراليون، غينياالاستوائية، كوتديفوار.

المجموعة السادسة F : تونس، مالى، موريتانيا، جامبيا .

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 bein sport

تعتبر مجموعة قنوات bein sport من أبرز القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 ومن التردد المتاحة على القمر الصناعي النايل سات الآتي:

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا

تتعدد القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانًا على مختلف الأقمار الصناعية ولعل أبرزها الآتي:

IRIB Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

IRIB TV 3 HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

RTI 1 Côte d’Ivoire

EshailSat | Badr 26°E – 11996 H 27500

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

ORTM 1 Mali

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA

ORTM 2 Mali

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA

Arriadia TNT

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500

Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا على استرا

beIN SPORTS 1 HD France

Astra 19.2°E – 12168 V 29700

beIN SPORTS 2 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS 3 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS Max 4 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS Max 5 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS Max 6 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS Max 7/8/9/10 HD France

Astra 19.2°E – 11895 V 29700

Sport Digital HD Germany

Astra 19.2°E – 11656 V 22000

Eutelsat 9°E – 12437 H 27500

EuroSport Spain

Astra 19.2°E – 10758 V 22000

19.2°E – 10936 V 22000

Astra 19.2°E – 11686 V 22000

بذلك يكون قد اتضح كافة التفاصيل عن تردد القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات مجانا ومختلف الأقمار الصناعية الأخري. ومن لم يتمكن من ضبط القناة عليه مراسلتنا بالتعليقات للتوضيح.