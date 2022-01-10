نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جودة ولا أروع” القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2022 بالمجان وبدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2022، تشهد ترددات القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية بحث مرتفع للغاية خلال الفترة الأخيرة، لذلك نوفر لكم تردد تلك القنوات ومواعيد المباريات لكل المنتخبات المشاركة، حيث ألتقي في الافتتاح امس منتخب الكاميرون صاحب الضيافة مع بوركينا فاسو، وانتهي اللقاء بتسجيل المنتخب الكاميروني هدفين، فيما سجل منتخب بوركينا فاسو هدف واحد، ويمكنكم اليوم مشاهدة مباراة المغرب وغانا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ولسكان المملكة العربية السعودية في تمام السابعة، وسوف نوافيكم بتقرير شامل حول تشكل كلا الفريقين والقنوات الممكن مشاهدة المباراة من خلالها.

القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2022 بالمجان

نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2022 بالمجان وبدون رسوم، حيث ان الريموت كنترول يتم باستخدامة إدخال بيانات القناة وهي التردد ومعامل الاستقطاب، ومن ثم البدأ في مشاهدة المباريات المرغوب بها

تردد بي إن سبورت المفتوحة علي نيل سات التردد 11054.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد بين سبورت اكسترا علي نيل سات. التردد 11054.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد أون تايم سبورت علي نيل سات. التردد 11449.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة تيلي تشاد علي نيل سات. التردد 12015.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة النبأ الليبية علي نيل سات. التردد 11096.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مباراة المغرب و غانا اليوم الاثنين 10 يناير

يشهد ملعب أحمدو أهيدجو لقاء قوي يجمع منتخب المغرب و غانا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء، بتعليق عبدالحق الشراط، ونطرح لكم تشكيل كلا المنتخبين الآن

اولا تشكيل منتخب المغرب ضد غانا اليوم

حراسة المرمي( ياسين بونو)

خط الوسط( سليم أملاح، عمران لوزا، عزالدين، سفيان بوفال)

خط الهجوم( زكرياء ابوخلال)

خط الدفاع( أشرف حكيمي، أدم مآسينا، سامي مائي، نايف أكرد، غانم سايس)

ثانيا تشكيل منتخب غانا ضد المغرب 2022