تردد قناة تيلي تشاد المفتوحة الناقلة مجانا لمباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا على نايل سات

تردد قناة تيلي تشاد المفتوحة Télé Tchad 2022 الناقلة لجميع المباريات الإفريقية في كأس الأمم الذي نراقبه الآن عن كثب فهي قناة تلفزيونية مجانية وكانت قد تأسست عام 1987 وذلك من قبل مكتب راديو تشاد الوطني، مع التركيز على الأحداث الرياضية مثل إذاعة البث، برامج التحليل الرياضي و المباريات والدوريات، الذين يجذبون انتباه الجماهير الهائلة المهتمة بشكل خاص بالأحداث المتعلقة بالمستطيل الأخضر وأهم المباريات، وكذلك البرامج الإعلامية عن مشاهير كرة القدم وآخر الأخبار من أكبر الأندية، كل هذا أدى إلى زيادة كبيرة في جمهور القناة وترتيب عالٍ في محرك البحث، مما سمح لي تيلي تشاد ببث أهم المباريات.

تردد قناة تيلي تشاد Télé Tchad 2022 على نايل سات

تمكنت قنوات Tele Tchad Sports على الرغم من كونها قمرًا صناعيًا متنوعًا، من جذب انتباه نسبة كبيرة من متابعي الرياضات المتنوعة في جميع أنحاء العالم في البلدان العربية، حيث أن لديها الحق في بث مجموعة متنوعة من البطولات والمباريات الدولية والأعمال الفنية وبرامج الاهتمام للمشاهدين، ويطلعهم على آخر التطورات في الرياضة والسياسة والفنون.

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD

التردد: 11602

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

تردد آخر قناة تيلي تشاد على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: SD

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد الرياضية

تبث قناة تشاد الرياضية مجموعة كبيرة من البطولات والدوريات الدولية منها:

مباريات بطولة كأس العالم التي تقام كل اربع أعوام

مباريات الدوري الفرنسي الذي يقام في فرنسا

الدوري الخاص بأندية أسبانيا

كأس الأمم الأفريقية هي مسابقة تقام في جميع أنحاء إفريقيا.

الدوري الإنجليزي الممتاز هو دوري كرة قدم في بريطانيا

دوري أبطال أوروبا هي مسابقة تقام كل عام أندية أوروبا

دوري أبطال افريقيا وهي منافسة تقام لأندية ابطال افريقيا.

جدير بالذكر أنه ينافس المنتخب المصري في عدد من المباريات المهمة والمتوقعة، حيث ستقام أولها يوم 11 يناير 2022 الساعة 18:00، أمام نظيره النيجيري، والثانية يوم 15 يناير 2022 الساعة 18 ضد فريق غينيا بيساو كما سيلتقي المنتخب المصري مع نظيره السوداني يوم الأربعاء 19 يناير في الساعة 21.