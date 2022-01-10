إنتر ميلان يهزم لاتسيو ويعزز صدارته
سجل أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان هدفا وصنع هدفا آخر ليقود فريقه للفوز 2-1 على لاتسيو في سان سيرو، ويستعيد حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما حقق انتصاره الثامن على التوالي في المسابقة.
وأحرز المدافع الإيطالي باستوني الهدف الأول بعد نصف ساعة من البداية، لكن تشيرو ِإيموبيلي قائد لاتسيو أدرك التعادل.
وسجل ميلان شكرينيار هدف الفوز لإنتر في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية من باستوني، ليحقق المدرب سيموني إنزاغي فوزه الأول ضد الفريق الذي قاده على مدار خمس سنوات ونصف السنة قبل تدريب إنتر.
ويتصدر إنتر الدوري برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان، ويملك فريق المدرب إنزاغي مباراة واحدة مؤجلة. ويأتي لاتسيو ثامنا وله 32 نقطة.
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