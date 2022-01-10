موعد مباراة الجزائر وسيراليون اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كان 2022

المنتخب الجزائري حامل لقب كأس الأمم الإفريقية يبدأ مشواره في كان 2022 بمباراة قوية يلعب فيها مع منتخب سيراليون، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات، حيث يتواجد محاربي الصحراء في المجموعة الخامسة التي ستشهد غداً مباراة قوية في نفس المجموعة تجمع منتخب كوت ديفوار ضد منتخب غينيا الاستوائية، حيث لن تكون مهمة رفاق بلماضي مفروشة بالورود للتأهل لدور الستة عشر في البطولة التي حقق الخضر لقبها في النسخة الماضية بمصر بالفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف دون رد سجله بغداد بونجاح، ليحقق لقبه الثاني تاريخياً في البطولة.

المنتخب الجزائري يستهل مشواره في كان 2022 بملاقاة سيراليون مدعماً بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تحقيق لقب كأس العرب في ديسمبر الماضي، بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بهدفين دون رد سجلهما ياسين براهيمي، وأمير سعيود في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، ليواصل الخضر تحطيم الأرقام القياسية والحفاظ على سجلهم الطويل الخالي من الهزائم، وهو ما حافظ عليه في آخر مبارياته التي التقى فيها مع منتخب غانا ودياً، وحقق الفوز آدن وناس، إسلام سليماني، ومنساه “بالخطأ في مرماه”.

منتخب سيراليوم يأمل بالخروج بأفضل النتائج الإيجابية أمام حامل اللقب، بعدما تمكن من العودة للمشاركة في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد غياب طويل منذ نسخة 1996، حيث تمكنت سيراليون من تخطي التصفيات بعد منافسة قوية مع منتخب بنين، وبالتواجد في المركز الثاني في مجموعته خلف منتخب نيجيريا.

موعد مباراة الجزائر وسيراليون اليوم

الثلاثاء 11 يناير 2021.

14:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

15:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

16:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والكويت.

17:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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