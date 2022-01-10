نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة البداية لحامل اللقب.. موعد مباراة الجزائر وسيراليون كأس الأمم الأفريقية 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر وسيراليون ، يستعد المنتخب الجزائري لاستهلال حملة دفاعه عن لقبه في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، حيث يمثل بجانب منتخب السنغال وصيف النسخة الماضية، أقوى المرشحين لنيل اللقب القاري، الذي يسيطر عليه الفراعنة بـ7 ألقاب، وضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ، ولحساب المجموعة الخامسة، يستضيف مساء الثلاثاء 11 يناير 2022 ، ملعب جابوما في مدينة دوالا فعاليات المواجهة القوية التي تجمع محاربو الصحراء وأسود ليون .

في السطور المقبلة، سنتعرف بالتفصيل على كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الجزائر وسيراليون والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في المونديال الأفريقي ، وكذلك تاريخ مواجهات الجزائر وسيراليون في مختلف المسابقات والبطولات الدولية.

مباراة الجزائر وسيراليون

يترقب عشاق كرة القدم العربية والأفريقية، متابعة الظهور الأول للمنتخب الجزائري، بطل النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، في مباراته الأول، يوم الثلاثاء أمام سيراليون.

ويسعى المنتخب الجزائري إلى تحقيق فوز معنوي، يستهل به مشواره في الكان 2021 ، يعزز به حظوظ نحو لقب ثالث، سيدخله بلا شك بين الأربعة الكبار المتوجين باللقب القاري.

فيما يأمل المنتخب السيراليوني في تقديم عرض طيب وبطولة جيدة، في ظل إنجازات لا تتخطى حدود المشاركات في المسابقة.

نستعرض في البداية قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخها:

وفيما يلي جدول المجموعات الثمانية في كأس أمم أفريقيا 2021 موزعة بها المنتخبات الـ24 المشاركة بالبطولة:

يُشار إلى أن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، تشهد مواجهات عربية قوية، الأولى يوم الإثنين 10 يناير 2022 ، حيث مباراة المغرب وغانا عن المجموعة الثالثة، وانتهت بفوز أسود الأطلسي بهدف نظيف، وبعدها مباراة جزر القمر والجابون .

وتستكمل الجولة يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 ، بلقاء المحاربين وأسود ليون، ثم مباراة مصر ونيجيريا ، قبل أن تُلعب مباراة السودان وغينيا بيساو في نهاية اليوم.

وتختتم الجولة الأولى يوم الأربعاء 12 يناير 2022 ، بمواجهتين عربيتين، الأولى مباراة تونس ومالي ، أما الثانية فهي مباراة موريتانيا وغامبيا .

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أجرى موقع “أوبتا” البريطاني عملية إحصائية، تهدف لتحديد نسب فوز المنتخبات المشاركة باللقب الأفريقي، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

حيث حل المنتخب الجزائري في المرتبة الثالثة بنسبة 8.15 % بينما احتل المنتخب السيراليوني المركز 21 بنسبة 0.11 %.

المنتخب الجزائري

نستهل تغطيتنا مع منتخب الجزائر لكرة القدم ، والذي يسجل حضوره الـ19 في بطولات كأس الأمم الأفريقية .

وتمثل النسخة الـ33 من المونديال الأفريقي ، أهمية كبرى للمحاربين، الذين يرغبون في الدفاع عن لقبهم في النسخة الماضية.

وربما من باب التفاؤل، يسعى الخضر إلى التتويج ببطولة جديدة، بعد الفوز بلقب كأس العرب 2021 على حساب شقيقهم المنتخب التونسي قبل أقل من شهر من الآن.

أما عن تاريخ مشاركات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية ، فكما أسلفنا شارك الأفناك من قبل 18 مرة، حصد خلالها اللقب مرتين.

جاء تتويج المنتخب الجزائري باللقب الأفريقي في نسخة 1990 التي استضافتها الجزائر ، على حساب نيجيريا بهدف نظيف في النهائي.

وبنفس النتيجة حصد اللقب الثاني على حساب السنغال في مونديال 2019 الذي أقيم في مصر.

المنتخب السيراليوني

على الجانب المقابل، ومع منتخب سيراليون لكرة القدم ، الذي لا يمتلك أي تاريخ كبير على صعيد القارة الأفريقية، سوءًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، أو على مستوى التمثيل العالمي في كأس العالم .

ويأمل الجيل الحالي للمنتخب الذي يقود المدرب جون كيستر في كتابة تاريخ ومجد جديد للبلاد.

وعلى مستوى مشاركات منتخب سيراليون في كأس الأمم الأفريقية ، فالفريق شارك في نسختين من قبل، ودع خلالهما المنافسات من دور المجموعات.

جاءت مشاركات سيراليون في أمم أفريقيا في عامي 1994 و1996.

موعد مباراة الجزائر وسيراليون والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الافتتاحي للخضر، مساء الثلاثاء، في تمام الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا ( 3:00 م ) بتوقيت مصر، الثانية ظهرًا ( 2:00 م ) بتوقيت الجزائر، الواحدة ( 1:00 م ) بتوقيت جرينتش وسيراليون.

أما عن حكم مباراة الجزائر وسيراليون ، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة إلى الحكم الدولي أحمد هيرالال من موريشيوس.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء، عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة الجزائر وسيراليون ، فسيقوم المعلق الرياضي الجزائري المخضرم حفيظ دراجي بالتعليق على اللقاء عبر بي إن سبورت القطرية.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على آخر الأخبار وكواليس و موعد مباراة الجزائر وسيراليون والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية ، فضلًا عن تاريخ لقاءات الجزائر وسيراليون في شتى البطولات والمسابقات الدولية.