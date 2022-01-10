نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 قنوات مجانية لمتابعة مباراة مصر و نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك التعرف على ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا المجانية عبر النايل سات، لأنه المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من يناير ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة من التاسع يناير وحتى السادس من فبراير القادم، حيث تستضيف دولة الكاميرون النسخة الـ 33 لكأس الأمم الإفريقية، وقد أسفرت قرعة الاتحاد الافريقي عن وقوع مصر في مجموعة واحدة مع منتخب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، والمباراة الأولى مع نيجيريا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

هُنا تردد قناة النبأ الليبية لمتابعة مباريات كأس أمم افريقيا مجانًا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا:

وقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بناء على قرعة الكاف، ومن المقرر بدء جولته الأولى في البطولة غدا أمام المنتخب النيجيري الثلاثاء الموافق الحادي عشر من يناير، حيث يسعى الفراعنة من خلال المباراة تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني، ومن المقرر خوض المنتخب المصري المباراة أمام المنتخب الغيني يوم الخامس عشر من يناير القادم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة

وبذلك يمكنكم متابعة المباريات من خلال ترددات القنوات التالية والتي تبث مباريات البطولة الإفريقية بشكل مجاني، وهي:

قنوات القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

اولا تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباريات كأس أمم افريقيا

التردد: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

2. ثانيا تردد قناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباريات كأس أمم افريقيا

التردد: 11680

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

3. ثالثا تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباريات كأس أمم افريقيا

التردد: 12015

معامل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

4. رابعا تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم افريقيا

التردد: 12284

معامل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

كما قامت قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، عن بثها المباشر لمباريات البطولة الافريقية بجودة عالية، وذلك لحصولها على حقوق بث المباريات، وتوفر خدمة نقل المباريات إلى الدول العربية وشمال أفريقيا.

ترددات قنوات بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات :

تردد قناة قناة beIN SPORTS MAX HD 1

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2