نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا فى كاس افريقيا الجولة الاولي اليوم 11/1/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا يتزايد بحث عدد كبير من قبل محبين كرة القدم من أجل التعرف على قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022، وهذا من أجل متابعة جميع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تقام بالكاميرون، حيث ينتظر الجميع يوم المباراة الافتتاحية للبطولة بيوم 9 يناير من أجل متابعة المباريات والاستمتاع بها والذي قد نتج عن قرعة البطولة لتواجد المنتخب المصري بالمجموعة الرابعة التي تضم منتخب نيجيريا ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو، وعلى أن تقام مباراة كأس الأمم الأفريقية بموعدها دون أن يحدث أي تغير.

عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا

في الوقت الحالي يبحث كافة المهتمين بمتابعة كافة مباريات كأس أمم أفريقيا المقبلة على القنوات المفتوحة المجانية الناقل لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022، حيث أهه سوف يتم القيام ببث مباريات كأس أمم أفريقيا عن طريق قنوات بي إن سبورت المشفرة، بالإضافة للقنوات الأخرى التي تنفرد بنقل المنافسات والتي تكون بالتردد الآتي:

تردد قناة النبأ الليبية

التردد الجديد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الجزائرية الأولى

التردد 11680.

معدل الترميز: 27500.

معدل استقطاب: عمودي.

تردد قناة تشيلي تشاد

التردد الجديد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معدل استقطاب: أفقي.

تردد قناة أرينا سبورت

التردد الجديد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة فوكس

التردد الجديد: 12284.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة يورو سبورت

التردد الجديد 11090.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة دي فوار

القمر الصناعي: بدر.

التردد 11996.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

بطولة كأس أمم افريقيا

وضحنا لكم بالسطور السابقة كل ما يتعلق بتردد القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022، حيث أنه من المترقب أن تنطلق فعاليات مباريات كأس الأمم الأفريقية بيوم 9 يناير، وسوف تقام المباراة الافتتاحية بالكاميرون وسوف يواجه بها منتخب الكاميرون منتخب بوركينا فاسو، وهذه من ضمن فعاليات الجولة الأولى ببطولة أفريقيا، وسوف يبدأ منتخب مصر أول مبارياته بيوم الثلاثاء القادم الموافق 11 يناير، أمام نظيره منتخب نيجيريا، حيث أن منتخب مصر ينتمي للمجموعة الرابعة التي تضم منتخب نيجيريا ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو.