نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون في كأس الأمم الإفريقية وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون اليوم في كأس الأمم الإفريقية مصدر أهتمام ومتابعة من الكثير من الجماهير العربية، حيث تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم في كل مكان بداية مشوار المنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا من اجل الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث أن المنتخب الجزائري هو صاحب لقب النسخة الماضية من بطولة إفريقيا، ويستهل منتخب المحاربين مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب سيراليون في مباراة سهلة بشكل كبير بالنسبة للجزائر، والذي يخوض هذا اللقاء بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة الجزائر وسيراليون على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية موعد المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون

يعد لقاء المنتخب الجزائري ضد منتخب سيراليون في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية هو أسهل مواجهات الفرق خلال دور المجموعات، حيث يتوقع الجميع أن يحقق المنتخب الجزائري فوزاً كبيراً على منتخب سيراليون في ظل فارق القدرات الكبير بين الفريقين، ويقع المنتخبين في المجموعة الخامسة من مجموعات كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم كلا من:

الجزائر

كوت ديفوار

غينيا الأستوائية

سيراليون

موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس الأمم الإفريقية

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الجزائر وسيراليون اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة الثانية بتوقيت الجزائر، والثالثة عصراً بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي على ملعب “جابوما” في مدينة دوالا الكاميرونية، وستكون قناة بي ان ماكس الأولي والثانية من اهم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون بتعليق حفيظ دراجي.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون على النايل سات

تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط، إلا ان قناة الجزائرية الأرضية الأولي، والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات قد حصلت على حقوق نقل مباريات المنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا، وكذلك مباراة الافتتاح، والمباراة النهائية، ليكون تردد قناة الجزائرية الأرضية من أهم ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الجزائر وسيراليون اليوم مجاناً عبر القمر الصناعي نايل سات.