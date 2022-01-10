انت الان تتابع تفاصيل خبر يوفنتوس يحقق فوزا كبيرا على روما بنتيجة 3/4 في أجمل مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار الجولة منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”، إقيمت مباراة كبيرة بين فريقي روما ونادي يوفنتوس على الملعب الأوليمبي بمدينة روما، والتي إنتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 4/3، ليخسر فريق روما ثلاث نقاط غالية على ملعبه في إطار بحثه عن الدخول للمربع الذهبي بالدوري الإيطالي، ويحقق اليوفي فوزا غالي من أجل الدخول في المنافسة.

موقف نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي

بدأت المباراة ويأمل كل فريق إلى الفوز بالمباراة للإقتراب أكثر من قمة جدول الدوري، المعروف أن هذا الفوز يمثل الكثير لنادي يوفنتوس بسبب موقفه المتأخر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويمتلك نادى يوفنتوس في رصيده من النقاط 38 نقطة في المركز الخامس من 21 مباراة خاضها الفريق خلال هذا الموسم، حقق الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات أيضا.

موقف نادي روما في الدوري الإيطالي

على النقيض نادى روما يملك من النقاط الآن 32 نقطة في المركز الرابع من 21 مباراة خاضها خلال هذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 2 مباريات، ولقى هزيمة من خلال 9 مباريات، ويأمل الفريق في المواعيد القادمة التقدم أكثر نحو الصدارة وتحقيق الانتصارات.

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تشكيل نادي يوفنتوس

يبدأ المدير الفني ماسيميليانو أليجري للسيدة العجوز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فوتيخ تشيزني

رباعي خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي – لوكس بيليجراني – ماتياس دي ليخت – اريان رابيو

خط الوسط المدافع: ويستون ماكيني – أرثر ميلو

خط الوسط الهجومي: خوان كوادرادو – فيديريكو بيرنارديتشي – مويس كين

خط الهجوم: ألفارو موراتا

تشكيل نادي روما

يبدأ المدير الفني جوزيه مورينيو لنادي روما المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روى باتريسيو

رباعي خط الدفاع: ريك كارسدورب – كريس اسمولينج – جيانلوكا مانشيني – روجر إبانيز دا سيلفا

خط الوسط المدافع: ماتياس فينا – جرردان فيرتوت

خط الوسط الهجومي: بريان كريستانتي – هينريك مختاريان – نيكولو زانيولو

خط الهجوم: تامي ابراهام