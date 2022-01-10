انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تحدي صلاح ونابي كيتا ساديو ماني يقود السنغال لفوز قاتل على زيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تمكن منتخب السنغال من تحقيق فوزا هاما على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف ضمن إفتتاح مباريات الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها دولة الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 الجاري، وبذلك يتمكن المنتخب السنغالي من الحصول على 3 نقاط هامه تقربه من التأهل للدور الثاني.

الشوط الأول سلبي بدون أهداف

وتقع “أسود الترانجا” في المجموعة الثانية التي تضم فرق ملاوي وغينيا وزيمبابوي، وسعي السنغالي أليو سيسيه وحيد المدير الفني للسنغال من بداية المباراة بالضغط على منتخب زيمبابوي لإحراز هدف مبكر، ولكن طوال الشوط الأول فشل الفريقين في تحويل الفرص التي أتيحت إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

Advertisements

هدف المباراة الوحيد بالشوط الثاني

وخلال مجريات الشوط الثاني ظل الوضع كما هو عليه، حتى نجح اللاعب ساديو ماني من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 من الشوط الشوط الثاني، ليضع المنتخب السنغالي على قمة المجموعة، إنتظارا إلى نتيجة المباراة الآخري بين غينيا وملاوي التي تنطلق في وقت لاحق من الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب السنغال خلال اللقاء

حراسة المرمى: سيني دين

الدفاع: إبراهيما مباي، بابي أبو سيسي، عبدو ديالو، فودي بالو توريه

الوسط: بونا سار، شيخو كوياتي، ادريسا جاي

الهجوم: بولايي ديا، ساديو ماني، كيتا بالدي

تشكيل منتخب زيمبابوي خلال المباراة

حراسة المرمى: بيتروس ماري

الدفاع: جيرالد تاكوارا، تيناج حاديبي، أونيسمور بهاسيرا

الوسط: تاكودزوا شيمويموي، إسماعيل وادي، كلفن مادزونجوي، كونداي بينيو، بروس كانجوا

الهجوم: بيرنسي دوبي، كنوليدج موسونا