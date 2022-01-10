المغرب يقص شريط العرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوز صعب على غانا بهدف نظيف

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محمد سياف - ابو ظبي - تمكن منتخب المغرب “أسود الأطسي” من تحقيق فوزا هاما على منتخب غانا بهدف نظيف ضمن إفتتاح مباريات الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها دولة الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 الجاري، وبذلك يتمكن منتخب المغرب من الحصول على 3 نقاط هامه تقربه من التأهل للدور الثاني.

الشوط الأول سلبي بدون أهداف

وتقع المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم فرق الجابون وجزر القمر وغانا، وسعي المدرب الصربي وحيد خاليوليوزيتش لمنتخب المغرب من بداية المباراة بالضغط على منتخب غانا لإحراز هدف مبكر، ولكن طوال الشوط الأول فشل الفريقين في تحويل الفرص التي أتيحت إلى اهداف، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

هدف المباراة الوحيد بالشوط الثاني

وخلال مجريات الشوط الثاني ظل الوضع كما هو عليه، حتى نجح اللاعب سفيان بوفال من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 84 من الشوط الشوط الثاني، ليضع المنتخب المغربي على قمة المجموعة، إنتظارا إلى نتيجة المباراة الآخرى بين ملاوى والجابون التي تنطلق في وقت لاحق من الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب غانا خلال اللقاء

حراسة المرمى: جوجو ولاكوت

خط الدفاع: عبد الرحمن بابا، دانيل أمارتي، اليكساندر دجكيو، أندي يادوم.

خط الوسط: جوزيف بانتسيل، إدريسو بابا، توماس بارتي، كمال الدين سليمانا.

خط الهجوم: أندري أيو، جوردان أيو.

تشكيل منتخب المغرب خلال المباراة