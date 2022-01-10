موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس الأمم الأفريقية

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة في كأس الأمم الأفريقية، يستعد منتخب مصر لبداية المشوار في كأس الأمم الأفريقية بدور المجموعات وسط توقعات أن تكون المواجهة قوية بين مصر ونيجيريا دون معرفة من يستطيع الفوز بتلك المباراة الهامة بين مصر ونيجيريا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم

من المنتظر أن تبدأ مباراة مصر ونيجيريا اليوم الإثنين في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت السعودية ويسعى منتخب مصر إلى الفوز على نيجيريا ومحاولة فرض الأداء الهجومي على نيجيريا والإستحواذ على وسط الملعب من البداية واستكمال المشوار في كأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports HD1 مباراة مصر ونيجيريا بتعليق المعلق أحمد الطيب في المباراة المقامة على ملعب جابوما، وتواجه السودان غينيا بيساو في تمام التاسعة مساء في نفس مجموعة مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

من المنتظر أن تنقل مجموعة من القنوات المفتوحة مباراة مصر ونيجيريا في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قناة الجزائرية الأولى : نايل سات، وتردد 11680 عمودي ومعدل ترميز 27500.

قناة النبأ الليبية : النايل سات، تردد 11096 ومعدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات على تردد 12284 ومعدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا

يتوقع أن يبدأ كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل مكون من محمد الشناوي وأحمد أبو الفتوح أو أيمن أشرف وأحمد حجازي ومحمود الونش وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد النني وتريزيجيه وكذلك خط الهجوم المكون من محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد في الخط الأمامي.

هذا ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على منتخب نيجيريا في مباراة لن تكون سهلة مطلقا بالنسبة لمصر أو نيجيريا، ويبدو أن حمدي فتحي سيكون عليه عبئ خط الوسط بالكامل في ظل ضعف محمد النني من الناحية الدفاعية وكذلك محمود تريزيجيه والذي يعود من جديد إلى منتخب مصر بعد غياب فترة طويلة بعد الإصابة التي تعرض إليها من قبل وننتظر مباراة مصر ونيجيريا.