ننشُر الان القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا في كاس افريقيا 2022 لمشاهدة ماتش مصر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا، تعتبر القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا من أكثر ما يتم البحث عنه الآن، حيث تقام مباراة المنتخب المصري أمام منتخب نيجيريا اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري، حيث تقام هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام ذلك العام على الأراضي الكاميرونية، حيث تستضيف الكاميرون تلك البطولة لتبدأ بمباراتها أمام منتخب بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية التي قامت بتقديم حفل ضخم ومميز قبلها، لينال هذا الحفل إعجاب الملايين من المشجعين في كافة أنحاء العالم، وإليكم القنوات الناقلة في السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا

نتعرف معا اليوم على القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا، حيث تذاع هذه المباراة اليوم بشكل مباشر على أكثر من قناة وعلى رأسها قناة أون سبورت الأولى، حيث أن قنوات بي ان سبورت تمتلك حقوق نقل مباريات البطولة بشكل كامل لكافة المباريات بلا استثناء، كما تقوم عدة قنوات أخرى بإذاعة مباريات البطولة وهي قنوات مفتوحة يمكن لأي مشاهد متابعتها، وذلك مثل قناة النبأ الليبية وقناة تيلي تشاد وقناة الجزائرية الأولى، حيث قد أعلنت هذه القنوات في وقت سابق عن إذاعة مباريات البطولة، ويقع المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم كل من منتخبات السودان ونيجيريا وغينيا بيساو، لتتم المواجهة في الجولة الأولى مع منتخب نيجيريا وفي الجولة الثانية مع منتخب غينيا بيساو وفي الجولة الثالثة والأخيرة أمام منتخب السودان، ويصعد من كل مجموعة فريقين وهما صاحبي المركز الأول والثاني، وإليكم موعد المباراة في الفقرة التالية.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تقام اليوم مباراة مصر أمام نيجيريا وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليرغب ملايين المشجعين في متابعة هذه المباراة على الهواء مباشرة، ويمكنكم متابعة المباراة على قناة بي إن سبورت Hd والقنوات الأخرى الناقلة وذلك في الموعد المحدد للمباراة، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.