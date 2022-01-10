نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجاناً في كأس الأمم الإفريقية وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم مجاناً في كأس الأمم الإفريقية من اكثر ما يبحث عنه الجماهير العربية في كل مكان، حيث تقام اليوم قمة مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تجمع بين المنتخب المصري والمنتخب النيجيري لحساب مباريات الجولة الأولي من البطولة، حيث يتوقع الجميع أن تكون المباراة غاية في القوة والإثارة في ظل القدرات العالية لكلا الفريقين، وتواجد الكثير من اللاعبين المحترفين داخل صفوف الفريقين، كما أن كلا المنتخبين يسعى لتحقيق الفوز في مستهل مشواره في البطولة من أجل حسم التأهل مبكراً، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش مصر ونيجيريا اليوم في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية موعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجاناً

تعد مباراة مصر ونيجيريا من المباريات القوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ستكون المباراة واحدة من أقوي مباريات البطولة في ظل رغبة كلا الفريقين لتحقيق الانتصار في الجولة الأولي من البطولة، ويقع المنتخبين المصري والنيجيري في المجموعة الخامة من مجموعات كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخب السودان، ومنتخب غينيا بيساو، ويتوقع المثيرون أن يكون المنتخبين المصري والنيجيري هما الفريقان اللذان سيتأهلان عن المجموعة الخامسة للدور التالي من البطولة، إلا أن نتيجة مباراة الفريقان اليوم ستحدد بشكل كبير الفريق صاحب الصدارة للمجموعة الخامسة.

تردد القنوات الناقلة لأمم إفريقيا على جميع الأقمار الصناعية

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم

من المقرر ان يكون توقيت مباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 في إطار الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب “رومدي أدجيا” بمدية جاروا الكاميرونية، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطري، وهي صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس الأولي من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد نيجيريا بتعليق أحمد الطيب.

مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية

تبحث الكثير من الجماهير المصرية والعربية في مختلف أرجاء الوطن العربي عن القنوات المجانية التي ستنقل مباراة مصر ونيجيريا اليوم في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت المشفرة، والتي تحتاج للاشتراك بها من اجل متابعة اللقاء، إلا أن هناك عدد من القنوات قد أعلنت عن نقل أحداث مباراة مصر ونيجيريا مجاناً دون تشفير عبر الأقمار الصناعية الأخري دون النايل سات، وهي قناة IRIB VARZISH HD، والتي تبث عبر القمر الصناعي أنتيل سات 62.

تردد قناة فارزتش الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا IRIB VARZISH HD