نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء 11-1-2022 مجاناً في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية هو ما يبحث عنه عشاق الفراعنة في كل مكان، حيث يبدأ المنتخب المصري مشواره نحو استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية بعد فترة من الغياب من أخر لقب حققه المنتخب المصري في عام 2010، حيث أن المنتخب المصري هو أكثر الفرق التي حققت لقب البطولة برصيد 7 بطولات، وتعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم من أهم المباريات في دور المجموعات، حيث يتنافس الفريقان على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا، ومن خلال المقال، نقدم لجميع متابعينا تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم بدون تشفير عبر مختلف الأقمار الصناعية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم مجاناً

يعد المنتخبين المصري والنيجيري من أكثر الفرق المرشحة لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لهذا العام، وسيكون لقاء اليوم بين الفريقين غاية في القوة والإثارة في ظل رغبة كلا المنتخبين في تحقيق الانتصار، والحصول على نقاط المباراة الثلاث في خطوة نحو صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، وتقام بطولة أمم إفريقيا هذا العام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير، وحتي 6 فبراير بمشاركة 24 منتخباً، وتم تقسيمهم إلي 6 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيت مباراة مصر اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 أمام الكاميرون في |إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية حسب التوقيتات التالية:

الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر

الساعة السادسة بتوقيت مصر

الساعة السابعة بتوقيت السعودية

الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

وستقام المباراة على ملعب “رومدي أديجا” في مدينة جاروا الكاميرونية وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس الأولي من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا بتعليق أحمد الطيب، كما سيكون هناك استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء يضم العديد من نجوم الكرة المصرية والعربية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

نستعرض لجميع عشاق المنتخب المصري جميع القنوات المجانية التي ستنقل مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية على جميع الأقمار الصناعية، ومن أجل استقبال القنوات، يرجي ضبط أجهزة الاستقبال عبر الترددات التالية: