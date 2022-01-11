نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث الآن تردد قنوات بين سبورت والقنوات المجانية الناقلة لأمم أفريقيا ومواعيد المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازلنا نتابع مع حضراتكم تردد قنوات بين سبورت والقنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية والتي تقام هذا العام في دولة الكاميرون، وذلك بعد أن أصبحت بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم محط أنظار جميع محبي ومشاهدي كرة القدم على مستوي العالم، فقارة أفريقيا تعد قارة غنية باللاعبين من ذوى المهارات العالية في كرة القدم، بالإضافة إلى اللياقة البدنية المرتفعة، ولهذا أصبحت الملاعب الأوروبية ممتلئة باللاعبين المحترفين فى صفوفها من قارة أفريقيا، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين في بطولة أمم أفريقيا الحالية هو نجم مصر الكابتن محمد صلاح واللاعب السنغالي ساديو ماني وغيرهم من اللاعبين الأخرين.

حدث الآن تردد قنوات بين سبورت والقنوات المجانية الناقلة لأمم أفريقيا:-

ولهذا فبطولة كأس الأمم الأفريقية يحرص على مشاهدة مبارياتها الملايين من مختلف دول العالم، وتعد قنوات بين سبورت beIN Sports هي الناقل الحصري للبطولة على مستوي العالم والتي تقوم ببث برامجها عبر القمر الصناعي نايل سات، ويقوم بالتعليق على أحدث المباراة أشهر المعلقين وبصوت رائع ويمكن ضبط تردد قنوات بى ان سبورت من خلال الجدول التالي:-

* تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على سهيل سات:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ beIN Spots HD 11566 أفقي 27500 2/3 beIN Spots HD7 11623 عمودي 27500 2/3

* تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على النايل سات:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ beIN Spots Max HD1 12604 أفقي 27500 2/3 beIN Spots Max HD2 11013 أفقي 27500 2/3 beIN Sport Extra 11054 عمودي 27500 4/3

كذلك فهناك مجموعة من القنوات المجانية التي حرصت على شد وجذب المشاهدين لها من خلال القيام ببث مباريات أمم أفريقيا 2022، حيث تعد تلك القنوات بديلاً عن قنوات beIN Sport الرياضية المشفرة والتي يلزم لمشاهدتها الاشتراك فيها ويمكن ضبط القنوات المجانية الناقلة لمباريات أمم أفريقيا من خلال الجدول التالي:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ قناة فوكس سبورت 12284 أفقي 27500 قناة الرياضة المغربية 12683 عمودي 27500 3/4 قناة النبأ الليبية 11096 أفقي 27500 قناة الجزائرية الأول 11680 عمودي 27500 5/6 تيلي تشاد 12015 أفقي 27500

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022:-

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة في الجولة الأولي من أمم أفريقيا، حيث سيشهد اليوم المباراة التي ينتظرها جمهور المشاهدين من مختلف بلدان العالم وهي مباراة المتعة واللعب النظيف والمهارات العالية، بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا فكلاً الفريقين يلعبان بمهارة عالية ويتمتعان باللعب النظيف، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.

أما المباراة الثانية التي تهم المواطن العربي فهي مباراة الجزائر وسيراليون والتي سوف تذاع في الثالثة عصراً، أيضاً ستقام مباراة السودان وغينيا بيساو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا عبر قناة أون تايم سبورت ذات التردد الأرضي وليس الفضائي.