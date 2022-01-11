مباراة مصر ونيجيريا اليوم الموعود والقنوات المفتوحة الناقلة والتشكيل المتوقع

مباراة مصر ونيجيريا اليوم، يراقب جماهير ومحبي كرة القدم الأفريقية والعربية والعالمية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي انطلقت منذ أيام قليلة في الكاميرون ويشارك المنتخب الوطني في البطولة حيث يقع في المجموعة الرابعة والتي تضم كلاً من منتخب نيجيريا ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو وتم الإعلان عن مواعيد مباريات منتخب مصر بالبطولة ويستهل منتخب الفراعنة أول لقاءته في البطولة اليوم الثلاثاء الموافق 11/1/2022 بلقاء منتخب نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رومدي اديجا وقد أعلن نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني محمد صلاح أن المنتخب لديه طموح كبيرة وسيبذلون قصاري جهدهم في البطولة وأنه يحلم بتحقيق هذا اللقب ليكون اللقب الأول له مع المنتخب وعلى الجانب الآخر أكد المدير الفني لمنتخب نيجيريا من قدرة اللاعبين واستعدادهم للمباره والسعي إلى تحقيق الفوز في المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم في أمم أفريقيا 2022

قد تم الإعلان من قبل أنه سيتم نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 عبر شاشة قناة بي إن سبورت وبعض القنوات المفتوحة ومنها قناة النبأ الليبية عبر النايل سات والقناة الجزائرية الأولي كما يتوقع أنه سوف يتم الإعلان عن إذاعة مباراة مصر ونيجيريا عبر شاشة قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات حيث يتابع الكثير من عشاق كرة القدم ويبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

لم يتم الإعلان عن التشكيل النهائي للمنتخب في المباراة ولكن أقرب التوقعات للتشكيل جاءت كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

في منتصف الملعب: محمود تريزيجيه، محمد النني، حمدي فتحي.

في الهجوم: عمر مرموش، مصطفي محمد، محمد صلاح.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز له في أول لقاءات البطولة ليعطي اللاعبين دفعة قوية من أجل استكمال مشوار البطولة حيث يعد منتخب نيجيريا من أصعب وأقوي منتخبات المجموعة التي يواجهها الفراعنة خاصة بعد أن أعلن مدرب نيجيريا أن فريقه جاهز للمباراة ولديه القدرة على هزيمة منتخب مصر.