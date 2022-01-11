نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الجزائر وسيراليون اليوم.. توقيت مباراة الجزائر اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقيت مباراة الجزائر وسيراليون اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة. نستعرض معكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ مباراة الجزائر اليوم ضد منتخب سيراليون والتي تقام على ملعب جابوما في دولة الكاميرون. حيث يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب سيراليون في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2022. والتي انطلقت فعالياتها منذ يومين وتستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير المقبل. وفيما يلي نتابع معكم موعد و توقيت مباراة الجزائر وسيراليون اليوم و القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجانًا.

مباراة الجزائر وسيراليون اليوم

مباراة الجزائر وسيراليون اليوم. يخوضها منتخب محاربو الصحراء في مواجهات الجولة الأولى ضد منتخب سيراليون. الذي يتواجد معه بالمجموعة الخامسة والتي تضم أيضًا منتخب ساحل العاج ومنتخب غينيا الاستوائية. حيث تعد مباراة الجزائر اليوم أولى المواجهات التي تقام في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. بعدما حصد لقب البطولة خلال الموسم الماضي عام 2019 في مصر.

توقيت مباراة الجزائر وسيراليون اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022

يأتي توقيت مباراة الجزائر وسيراليون اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير / كانون الثاني 2022. وتقام مباراة الجزائر على ملعب جابوما في الكاميرون التي تستضيف فعاليات الموسم الحالي من البطولة الإفريقية. حيث تنطلق صافرة المباراة في هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الجزائر وسيراليون اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 4:00 مساءً مصر في تمام الساعة 3:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 5:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 2:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 2:00 مساءً تونس في تمام الساعة 2:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 4:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 4:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 4:00 مساءً العراق في تمام الساعة 4:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون اليوم

تعتبر القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. من أبرز ما يهتم به جماهير الساحرة المستديرة في الوطن العربي وشمال إفريقيا. لمتابعة أحداث مباراة الجزائر اليوم. والتي سيتم بثها مباشرة من خلال قناة شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية المالكة لحقوق بث مباريات بطولة الأمم الإفريقية. وتذاع المباراة تحديدًا على قناة beIN SPORTS MAX من خلال الترددات التالية.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون

تردد قناة RTI 1 كوت دي فوار الناقلة لمباراة الجزائر اليوم

قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

تردد قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي

معدل الترميز: 27500 (5/6).

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون اليوم

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 12284

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

متابعة مباراة الجزائر اليوم على تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي : النايل سات

التردد 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة الجزائر اليوم