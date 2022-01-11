نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تـَرقـب” نتيجة اهداف مباراة الجزائر وسيراليون اليوم 11-1-2022 في بطولة كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اهداف مباراة الجزائر وسيراليون اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. نتابعها معكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب الجزائر ضد منتخب سيراليون مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11-1-2022. على ملعب جابوما ضمن المواجهات الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا. وذلك بقيادة مدربه “جمال بلماضي”. حيث تجدر الإشارة إلى أن البطولة الإفريقية ينافس فيها أربعة وعشرون منتخبًا على التتويج باللقب الإفريقي في نسختها الـ33. والتي هى مقسمة إلى ستة مجموعات وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات. ونستعرض مكم في الآتي نتيجة اهداف مباراة الجزائر وسيراليون اليوم.

نتيجة اهداف مباراة الجزائر وسيراليون اليوم

نتابع معكم في السطور التالية نتيجة اهداف مباراة الجزائر وسيراليون اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11-1-2022. وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة. فيما يحين موعد مباراة الجزائر اليوم بحسب توقيت دولة الجزائر في تمام الساعة 2:00 مساءً. وفي تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات. ونتابع معكم فيما يلي ملخص نتيجة اهداف مباراة الجزائر اليوم.

منتخب الجزائر 0:0 منتخب سيراليون

نتيجة مباراة الجزائر وسيراليون اليوم

تترقب جماهير محاربو الصحراء نتيجة مباراة الجزائر وسيراليون اليوم. بروح معنوية مرتفعة وذلك بعدما نجح منتخب الجزائر في الفوز أمام منتخب غانا في المباراة الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في دولة قطر. وفاز منتخب الجزائر ضد غانا بنتيجة 3-0 قبل السفر إلى دولة الكاميرون استعدادًا لمواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 في النسخة 33.

نتيجة مباراة الجزائر اليوم

وحقق منتخب الجزائر فوزًا قويًا أماما منتخب غانا في اللقاء الودي وذلك بثلاث أهداف نظيفة. حيث تمكن لاعب الجزائر “آدم وناس” من افتتاح التسجيل في شباك مرمى منتخب غانا في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول. فيما جاء الهدف الثاني لمنتخب الجزائر عن طريق اللاعب “جوناثان منساه” مدافع منتخب غانا بالخطأ في مرماه. وتمكن “إسلام سليماني” مهاجم فريق ليون الفرنسي ونجم منتخب الجزائر من تسجيل الهدف الثالث لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة 79 من عمر المباراة.