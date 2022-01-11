نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا، بدأ الكثير من عشاق كرة القدم في كلا من الوطن العربي والشرق الأوسط بالبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا وذلك عن طريق الأقمار الصناعية المختلفة المجانية وغيرها، كما صرحت بعض القنوات عن كونها ناقلة للمباراة التي سوف تتم بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا لبطولة كأس إفريقيا لعام 2022، علماً بأن موعد انطلاق فعاليات المباراة تكون من يوم الثلاثاء الموافق ١١من شهر يناير الحالي وذلك في الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر والسودان وفلسطين وليبيا، وبتوقيت السعودية تكون الساعة السابعة، وفي هذا المقال سوف نقوم بذكر تردد القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 فتابعونا.

تردد القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا

سوف نقدم لكم اليوم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في بطولة افريقيا 2022 على القمر الصناعي نايل سات وبدون تشفير وتبث بشكل مجاني على الأرقام التالية:

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات مجاناً

تردد القناة: ١١٠٩٦.

معدل الترميز:٢٧٥٠٠.

استقطاب القناة: أفقي.

تردد قناة تيلي تشاد المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا على القمر الصناعي نايل سات

معدل ترميز القناة:٢٧٥٠٠.

تردد القناة:١٢٠١٥.

استقطاب القناة: أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: ١١٤٤٩.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ .

الاستقطاب: أفقي.

قنوات مباراة مصر ونيجيريا المفتوحة نايل سات عربسات

صرح البعض أن قناة أون تايم سبورت قد تكون من ضمن القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على القمر الصناعي نايل سات أنها ليست أخبار مؤكده ولم يتم تداولها بشكل رسمي ومن بين تلك القنوات تأتي قناة الرياضة المغربية على التردد التالي:

قناة الرياضة المغربية على القمر الصناعي عرب سات

يتم ضبط التردد على: ٢٦درجة شرقاً.

معدل ترميز القناة: ٢٧٥٠٠.

استقطاب القناة: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ٣/٤.

تردد القناة: ١٢٦٨٣.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بذكر تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.