تردد القنوات الرياضية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022

مباراة مصر ونيجيريا، تصدر البحث عن كل ما يخص مباراة مصر ونيجيريا مؤشرات البحث هذا الأسبوع وذلك لانطلاق فاعليات كأس الأمم الأفريقية 2022، والجدير بالذكر أن كأس الأمم الأفريقية هو دوري لكرة القدم يقام كل عامين، فاز فيه المنتخب المصري بالنصيب الأكبر من هذا الكأس، تمتلك كرة القدم جمهور كبير للغاية داخل جميع دول الوطن العربي والقارة السوداء بأكملها مما كان له أثر بالغ على ترقب واهتمام العالم أجمع به، يمتد الدوري لما يقارب الشهر ليكون ختامه في شهر فبراير القادم، يستعد فريق جمهورية مصر العربية وفريق نيجيريا للالتقاء سويا يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت دولة الأمارات، المباراة سوف يتم عقدها على أحد ملاعب مدينة جاروا بدولة الكاميرون.

تردد القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا

ولأن مشجعي كأس الأمم الأفريقية من كافة فئات المجتمع فالمعظم يبحث عن قنوات مجانية مفتوحة لبث المباراة، حيث يستعد المنتخب المصري خوض المباراة اليوم التي ستقام بينه وبين الفريق النيجيري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022، حيث يسعى منتخب الفراعنة للتتويج للمرة الثامنة باللقب وفوزه في تلك المباريات، ويذكر أن الكابتن أحمد الطيب سوف يكون معلق المباراة التي تذاع على شبكة قنوات بي أن سبورتس الرياضية والتي تعد واحدة من القنوات الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية 2022، لذا نقدم لكم عدد من القنوات التي تقدم تغطية شاملة ودقيقة لكل المباريات، ومن تلك القنوات:

قناة bein sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12765.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معدّل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

قناة أون تايم سبورت