نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في بطولة امم افريقيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير جداً من محبي ومتابعي الكرة المصرية عن تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا. حيث انه من المقرر ان تقام المباراة الاولي لمنتخب مصر في بطولة كاس أمم افريقيا 2021 امام منتخب نيجيريا. ولذلك يرغب جميع عشاق الكرة في معرفة القنوات المجانية والمفتوحة التي سوف تقوم بإذاعة المباراة في معادها المحدد لمشاهدة المنتخب الوطني. وسوف نعرض لكم كافة القنوات الناقلة والتردد الخاص بهم من خلال موقع ثقفني. كما انه من المقرر ان تقام مباراة اليوم علي ملعب رمدي أديجا وسوف تكون المباراة قوية جداً ويسعي كل منتخب للفوز في بداية مشوار البطولة.

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

سوف تنطلق مباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء ضمن الجولة الاولي من دور المجموعات وستقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية. ومن المقرر أيضا ان تنقل المباراة علي قناة بي ان سبورت ماكس الرياضية المتواجدة علي النايل سات مما يسهل علي الجميع مشاهدة المباراة ويمكنك ضبط التردد وتنزيل القناة بكل سهولة لمشاهدة المباريات.

يدخل منتخب مصر المباراة ويسعي لاستمرار في ان يظل هو سيد هذه البطولة. حيث توج المنتخب المصري بهذه البطولة من قبل 7 مرات ويسعي للفوز بها للمرة الثامنة في تاريخة وتحقيق انجاز كبير للشعب المصري حيث بلغ المنتخب المصري في البطولة النهائي 9 مرات استطاع ان يفوز بها 7 مرات. وكانت خسارته للبطولة في سنة 2017 امام المنتخب الكاميروني صعبة وقاسية لذلك سوف يسعي للفوز بها هذا العام وتحقيق البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا نايل سات

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة:

التردد: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات

التردد: 11096.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة تيلي تشاد نايل سات

قناة تيلي تشاد من القنوات المميزة التي تقوم بإذاعة مباريات بطولة كأس أمم افريقيا 2021 بجودة عالية علي النايل سات. ويمكنك تنزيل القناة ومتابعة مباريات المنتخبات كاملة بسهولة ومجانا.