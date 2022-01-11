نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة.. تشكيل منتخب السودان ضد غينيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم و القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة. نتعرف عليها من خلال هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب السودان ضد منتخب غينيا بيساو مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11-1-2022. على ملعب جاروا في دولة الكاميرون التي تحتضن فعاليات النسخة 33 من بطولة كأس أمم إفريقيا للموسم الحالي 2022. وفي غضون ذلك تأتي مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي انطلقت فعالياتها مساء يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير المقبل. وفي السياق ذاته نرصد لكم في الآتي كافة التفاصيل التي تتعلق بـ موعد مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم

تأتي مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم في أولى مواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا. حيث يأتي المنتخبان في المجموعة الرابعة من تقسيم البطولة. والتي يتواجد فيها أيضًا كل من منتخب مصر ونيجيريا. وفي غضون ذلك يسعى منتخب السودان لتقديم انطلاقة قوية يهدف من خلال تعويض سلسلة الهزائم التي تلقاها خلال مواجهات كأس العرب. حيث خسر منتخب السودان أمام المنتخب المصري وتلاها بعد ذلك بالخسارة أمام منتخب الجزائر ولبنان. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم و القنوات الناقلة.

موعد مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022

يأتي موعد مباراة السودان وغينيا بيساو في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11-1-2022. وذلك على ملعب جاروا في دولة الكاميرون. حيث تنطلق صافرة المباراة في هذه التوقيتات التالية. فيما يمكنك التعرف أيضًا على موعد مباراة نيجيريا ومصر اليوم و القنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 11:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 8:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 8:00 مساءً تونس في تمام الساعة 8:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 10:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 10:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 10:00 مساءً العراق في تمام الساعة 10:00 مساءً السودان في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو اليوم

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو اليوم. ستكون من خلال شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية. وتحديدًا على قناة beIN SPORTS MAX 1 وقناة beIN SPORTS MAX 2. من خلال هذه الترددات.تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات.

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو

تردد قناة RTI 1 كوت دي فوار الناقلة لمباراة السودان اليوم

قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

تردد قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي

معدل الترميز: 27500 (5/6).

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو اليوم

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 12284

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

متابعة مباراة السودان اليوم على تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي : النايل سات

التردد 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة السودان اليوم

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11096

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

معلق مباراة السودان وغينيا بيساو

سيكون معلق مباراة السودان وغينيا بيساو اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية هو المعلق الرياضي “رؤوف خليف”.

مباراة السودان اليوم

في مباراة السودان اليوم سيدخل المدرب الفني للمنتخب “برهان تية”. بتشكيل هى كالتالي: حراسة المرمي الحارس علي عبد الله أبو عشرين. فيما سيتواجد في خط الدفاع كل من أحمد أدم – محمد أحمد أرنق – أحمد إبراهيم وضاح – وليد حسن – السمؤال ميرغني. وفي خط الوسط كل من والي الدين خضر – محمد الرشيد – رمضان عجب – صلاح عادل. أما في خط الهجوم مهاجم صريح محمد عبد الرحمن.