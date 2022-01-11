نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيجيريا ومصر اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة.. تشكيل منتخب نيجيريا ضد مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة نيجيريا ومصر اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة. حيث تقام مباراة نيجيريا ضد مصر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11-1-2022. على ملعب رومدي أديجا في مدينة جاروا الكاميرونية. وتعتبر مباراة نيجيريا اليوم لقاءً هامًا لدى المنتخب الإفريقي الذي يسعى لحصد لقب بطل كأس أمم إفريقيا 2022 في نسختها الثالثة والثلاثين. حيث تجدر الإشارة إلى أن منتخب نيجيريا يأتي في المجموعة الرابعة من البطولة الإفريقية والتي يتواجد معه فيها كل من منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو ومنتخب السودان ونتابع معكم في الآتي موعد مباراة نيجيريا ومصر اليوم و القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

مباراة نيجيريا ومصر اليوم

تعتبر مباراة نيجيريا ومصر اليوم من مواجهات البطولة الإفريقية التي تترقبها الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي. إذ تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يدخل هذا اللقاء الأول من البطولة الإفريقية بروح معنوية قوية. ساعيًا إلى بدء منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بتحقيق نتائج قوية ومتميزة. بهدف إسعاد جماهيره التي تأمل حصول المنتخب المصري على لقب بطل إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه. ونتابع معكم في الآتي موعد مباراة نيجيريا ومصر اليوم و القنوات الناقلة

موعد مباراة نيجيريا ومصر اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022

يحين موعد مباراة نيجيريا ومصر اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 في النسخة 33. مساءً اليوم الثلاثاء الموافق 11-1-2022. حيث تنطلق صافرة المباراة في هذه التوقيتات التالية. فيما قد يهمك التعرف أيضًا على توقيت مباراة الجزائر وسيراليون اليوم و القنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة نيجيريا ومصر اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 7:00 مساءً مصر في تمام الساعة 6:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 8:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 5:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 5:00 مساءً تونس في تمام الساعة 5:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 7:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 7:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 7:00 مساءً العراق في تمام الساعة 7:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ومصر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ومصر اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. تعد محل اهتمام لدى الكثير من جماهير المنتخب المصري والمنتخب النيجيري. الذين يحرصون على متابعة أحداث مباراة نيجيريا اليوم. والتي سيتم بثها مباشرة من خلال قناة شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية المالكة لحقوق بث مباريات بطولة الأمم الإفريقية. وفي السياق ذاته سيتم بث المباراة على قناة beIN SPORTS MAX من خلال الترددات التالية.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نيجيريا ومصر

تردد قناة RTI 1 كوت دي فوار الناقلة لمباراة نيجيريا اليوم

قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

تردد قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي

معدل الترميز: 27500 (5/6).

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة نيجيريا ومصر اليوم

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 12284

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

متابعة مباراة نيجيريا اليوم على تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي : النايل سات

التردد 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة نيجيريا اليوم

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11096

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

تشكيل منتخب نيجيريا ضد مصر اليوم

حراسة المرمى: مادوكا إوكوي.

ويأتي في خط الدفاع: زيدو سانوسي -كينيث أوميرو- ويليام إيكونج- شيدوزي أوازيم.

وسط الملعب: موسىس سيمون- جو أريبو- ويلفريد نديدي- صامويل تشوكويزي.

فيما يأتي في منطقة الهجوم: أحمد موسى- كيليتشي إيناتشو.

تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم