نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات الناقلة مجاناً لمباراة مصر ونيجيريا بينهم قنوات مفتوحة علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع القنوات الناقلة مجاناً لمباراة مصر ونيجيريا على النايل سات يفوق محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث يبحث عشاق الرياضة والجمهور في مصر والعالم العربي عن تردد القنوات التي تبث الدول الأفريقية بطولة كأس نايل سات مفتوحة الآن، وكذلك تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا 2022، وتستمر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي انطلقت يوم الأحد 9 يناير وتستمر حتى 6 فبراير من العام الجاري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في بطولة افريقيا

يستطيع أى شخص لديه جهاز استقبال أن يقوم بالخطوات التالية لضبط القنوات علي القمر الصناعي:

اضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد.

حدد “تنزيل” من القائمة المنسدلة.

حدد معلومات الهوائي.

حدد نايل سات كقمر صناعي خاص بك.

انقر فوق الزر “إضافة”.

ضع بيانات التردد المذكورة أعلاه في المربع.

حدد “حفظ” من القائمة المنسدلة.

تردد قناة الجزائرية الارضية على النايل سات

استطاعت القناة الجزائرية الرياضية أن تحصل علي حق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 ويمكن ضبط القناة القناة علي القمر النايل سات بالمعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات 7 غرب (7.0 W) Nilesat.

تردد القناة : 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقى

معدل التصحيح 3/4.

تردد قناة تيلي تشاد tele chad

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12015.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة النبأ الليبية

تتواجد قناة النبأ الليبية على القمر نايل سات ويمكن أن يتم ضبطها بالطريقة التالية

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة في الرسيفر: Al Nabaa ..

تردد القناة: 11096.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2021

من أهم القنوات التي ستقوم بنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2021، هي مجموعة قنوات بي أن سبورت وهي تملك جميع حقوق البث الحصري لمباريات كأس أمم أفريقيا .

سيتم نقل المباريات الافريقية عبر شبكة bein sport وذلك على باقة ماكس وهي

قناة beINS SPORTS MAX HD 1

قناة beINS SPORTS MAX H 2

موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

من المقرر أن يكون الموعد الخاص بالمباراة المرتقبة بين المنتخب المصري والمنتخب النيجيري التي ستقام على استاد رومدي في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 في تمام الاوقات التالية:

تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسودان

في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والدوحة

ويقع منتخبا مصر ونيجيريا بين منتخبات المجموعة الرابعة مع السودان وغينيا بيساو نيجيريا.