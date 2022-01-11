نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارلوس ادواردو والأهلي السعودي.. بداية انطلاقة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتفق كارلوس ادواردو والأهلي السعودي أخيراً ونجح الأخير في ضم الأول إلى صفوفه، في إطار مواصلة إدارة النادي الأهلي الدؤوبة برئاسة ماجد النفيعي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي، وكان أخرها أمس بضم البرازيلي ادواردو لاعب شباب الأهلي الإماراتي، بعد أن تناقلت تقارير صحافية، وأكدت رغبة إدارة شباب أهلي دبي في فسخ التعاقد مع ادواردو، وذلك من أجل دعم صفوفه بلاعب آخر، وكان ادواردو قد انتقل إلى أهلي دبي أثناء التنقلات الشتوية 2020، بعقد مدته موسمين فقط في صفقة حرة بعد انتهاء تعاقده مع الهلال السعودي.

الأهلي السعودي يضم كارلوس ادواردو المتألق مع الهلال سابقا

وإعلاميا، أكد برنامج “رياضة سكوب” على لسان مقدمته “داليا الحربي” مساء أمس، ونشره الحساب الرسمي للبرنامج على موقع “تويتر”، أن الأهلي السعودي يسابق الوقت لاستخراج شهادة الكفاءة المالية. حتى يتاح له التسجيل خلال سوق الانتقالات الشتوية، وحاليا تتجه إدارة النادي إلى محاولات الظفر بخدمات نجم الهلال السابق “كارلوس ادواردو”. والذي أمهلته الإدارة 48 ساعة انتهت أمس، لإجراء مخالصة مالية مع ناديه الحالي “شباب أهلي دبي الإماراتي“. والتوقيع على العرض المقدم له، ومقداره حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار. وذلك لموسم ونصف، أو سينسحب النادي من الصفقة ويتجه إلى خيارات متاحة أخرى.

كارلوس إدواردو دي أوليفيرا ألفيس

هو لاعب كرة قدم برازيلي، كان يلعب حتى أيام قليلة مع فريق شباب أهلي دبي الإماراتي. وذلك قبل التوقيع أمس مع الأهلي السعودي. وكانت بداية اللاعب عام 2006 في البرازيل مع فريق “ساو بينتو” البرازيلي، ولعب بعدها لعدة فرق برازيلية وأوروبيه. ولعل من أبرزها فريق نيس الفرنسي، لكن في الرابع من يوليو 2015، تم الإعلان من قبل إدارة نادي الهلال السعودي عن تعاقدها مع اللاعب مدة ثلاث سنوت. في صفقة هي من أكبر الصفقات لهذا الموسم في السعودية بلغت سبعة ملايين يورو.

ويمتلك ادواردو سجلا مميزا مع الهلال، حتى أنه نجح في تسجيل أكثر من 90 هدفا لكن نجح الفرنسي “بافيتيمبي غوميز“. في تحصيله ومساواته في الأهداف، وبذلك لم ينفرد بأن يكون الهداف التاريخي كلاعب أجنبي في الدوري السعودي.

لكن جدير بالذكر أن كارلوس ادواردو لديه فرصة متميزة للتألق سريعا مع الأهلي السعودي. ومساعدة الفريق على تحسين نتائجه هذا الموسم.