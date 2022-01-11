نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر أمام منتخب نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية والقنوات المجانية الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيل منتخب مصر : يلتقي اليوم منتخب مصر بنظيره المنتخب النيجيري في أول لقائتهما في الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية 2022، والتي تقام بالكاميرون، حيث وقعت القرعة بالمجموعة الرابعة بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا، حيث ستقام المباراة الأولى بالمجموعة الرابعة في بينهما على استاد رومدي الكاميروني، والجدير بالذكر أن المنتخب المصري أنتهى مساء أمس الاثنين تدريباته الأخيرة استعدادا للقاء المنتخب النيجيري.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب نيجيريا اليوم الثلاثاء 11/01/2022

وستنطلق صافرة الحكم لخوض مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وبتوقيت القاهرة الساعة 6:00 مساءً، والتي توافق الساعة 7:00 مساءً المملكة العربية السعودية، وبتوقيت الكاميرون الساعة 5:00 مساءً.

ويذكر أن لاعبي المنتخب أنهوا مرانهم الأخير مساء أمس على ملعب سيناج الذي تم تخصيصه للتدريبات النهائية استعدادا لمواجهة نيجيريا، والذي شارك في التدريبات معظم اللاعبين وعددهم 26 لاعب، ومن أبرز اللاعبين المشاركين في التدريبات هم: عمرو السولية، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أحمد حجازي، الونش، أحمد فتوح.

منتخب مصر 2022

التشكيل المتوقع لمنتخبي مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2022

وقد قامت البعثة المصرية بالتوجه إلى استاد رومدي الذي ستقام عليه المباراة لمعاينته حسب لائحة منظمة CAF، حيث أكدت أن تكون المباراة تحت الأضواء الكاشفة، ومن خلال للتدريبات النهائية، تظهر تشكيلة المنتخب والذي سيخوضها المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش مباراته مع نيجيريا، وسوف تضم تشكيل المنتخب الاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي – أكرم توفيق – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – عبد الله السعيد أو السولية.

خط الهجوم: مصطفى محمد – محمد صلاح – عمر مرموش.

القنوات المجانية التي تعرض مباراة مصر VS نيجيريا وتردداتها

والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بين سبورت القطرية beIN sports امتلكت حق البث لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2022 على قنواتها المشفرة بجودة عالية HD والتي يجب دفع اشتراك لها لمشاهدات المباريات وهي:

beIN SPORTS MAX HD 1

beIN SPORTS MAX HD 2

ولكن هناك بعض القنوات المجانية والمتاحة لعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية، كما سنعرض عليكم ترددات هذه القنوات، تعرف عليها من خلال الرابط التالـــــــي

وللتعرف على جدول وأوقات مباريات مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2022 من خلال الرابط التالــــــي