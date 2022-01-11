احصل فورا.. قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون اليوم مجاناً في كأس الأمم الإفريقية

يتابع معكم ثقفني، قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون مجانا اليوم في كأس الأمم الإفريقية على نايل سات وعرب استرا واسترا، حيث تنطلق المواجهة الكبيرة بين العملاقين اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022، وذلك لحساب الجولة الأولى من مواجهات دور المجموعات في المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، ويحتضن ملعب جابوما اللقاء البارز والمهم والذي تنتظره جماهير ثعالب الصحراء، من المتوقع أن نشهد مباراة سهلة إلى حد ما سيتغلب فيها الجزائر على نظيرهم، ومع ذلك سيسعى محاربي الصحراء إلى تحقيق الفوز والحفاظ على سلسلة الاهزيمة، وفي هذا التقرير نتقدم لكم القنوات الناقلة لأحداث هذه القمة وموعد المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون اليوم

مع اقتراب موعد انطلاق المباراة التي يواجه فيها المنتخب الجزائري خصمه منتخب سيراليون اليوم، تكثر عمليات البحث عبر محرك جوجل، وذلك من أجل التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر، وتتوفر العديد من القنوات التي تنقل أحداث هذه المباراة وعلى رأسها قنوات بي إن سبورت الرياضية، حيث أعلنت عن القنوات الناقلة لهذه المباراة، ومن المقرر أن تعرض المباراة على قناة beIN Sports HD 2 Max كما يمكن لكم متابعة هذا اللقاء على قناة beIN Sports HD 1 Max ويعلق على أحداث ومجريات المباراة المعلق الصوتي حفيظ دراجي.

موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس الأمم الإفريقية

نتابع معكم الموعد الرسمي الذي ستقام فيه المباراة التي يلتقى فيها الجزائر ونظيره سيراليون، حيث تقام هذه المواجهة اليوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر يناير الجاري، وتبدأ ركلة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 3.00 بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، وفي تمام الساعة 4.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان عند الساعة 5.00 مساء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون نايل سات

تنقل مباراة الجزائر ضد سيراليون على القمر الصناعي نايل سات، وقد أكدت القناة الجزائرية عرض أحداث هذه المباراة، وذلك بعد أن حصلت على حقوق البث المباشر، وسيتم اذاعة المباراة مجانا دون تشفير، وتستقبل القناة إشارة ترددها عبر قمر نايل سات، ويمكن استقبال القناة على التردد التالي.