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انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء 11 يناير بالكاميرون 2022 والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الثلاثاء 11 يناير في اليوم الثالث مباريات أمم أفريقيا المجموعة الرابعة والخامسة المقامة حاليا بالكاميرون 2022 بدءا من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022 في نسختها الثالثة والثلاثون، وانطلقت البطولة قبل أمس الأحد بلقاءات المجموعة الأولي، وفاز فيها منتخب الكاميرون على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدفين لهدف.
وفي المباراة الثانية من المجموعة الأولى تمكن منتخب الرأس الأخضر من هزيمة أثيوبيا بهدف نظيف، ويوم الإثنين 10 يناير لعبت 4 مباريات المجموعة الثانية والثالثة، وفازت السنغال على زيمبابوي 1/0، والمغرب على غانا 1/0، وغينيا على ملاوي 1/0، والجابون على جزر القمر 1/0.
وتقام مباريات اليوم الثلاثاء 11 يناير في المجموعة الرابعة التي تضم فرق نيجيريا، مصر، السودان، غينينا بيساو، وتبدأ منافسات المجموعة الخامسة اليوم أيضا وتضم منتخبات غينيا الإستوائية، الجزائر، كوديفوار، سيراليون.
وكانت بطولة كأس الأمم الإفريقية قد تأجلت لمدة عام كامل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكانت ستنطلق في 2019.
أبرز مواعيد مباريات أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء يناير بالكاميرون 2022
المباراة الأولى: الجزائر × سيراليون
- موعد المباراة: 3 عصرًا بتوقيت القاهرة – 4 عصرا بتوقيت السعودية
- ملعب المباراة: ستاد “جابوما”
- القناة الناقلة: قناة 1,2 beIN Sports HD Max
- المعلق: حفيظ دراجي
المباراة الثانية: مصر × نيجيريا
- موعد المباراة: 6 مساءً بتوقيت القاهرة – 7 مساءً بتوقيت السعودية
- ملعب المباراة: ستاد “رومدي أجديا”
- القناة الناقلة: على قناة 1,2 beIN Sports HD Max
- المعلق: أحمد الطيب
المباراة الثالثة: السودان × غينيا بيساو
- موعد المباراة: 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت السعودية
- ملعب المباراة: ستاد “رومدي أجديا”
- القناة الناقلة: على قناة beIN Sports HD 2 Max
- معلق المباراة: رؤوف خليف
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