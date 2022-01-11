القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا مجاناً عبر نايل سات 2022 Africa Cup

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي المنتخب الوطني مباراة مصر ونيجيريا اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، التي تقام في أرضية الكاميرون، وتعتبر مباراة اليوم من منافسات الجولة الأولي في البطولة والتي ينافس فيها المنتخب المصري مع العديد من المنتخبات الوطنية الأفريقية، وفيما يلي عبر موقع ثقفني الاخباري نستعرض معكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 ومباريات منتخب مصر.

القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر ونيجيريا

يستهل المنتخب الوطني المصري اليوم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اليوم أولي مبارياته مع المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في دولة الكاميرون، والتي تقام الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، علي أرضية ملعب رومدي أديجا ويشارك في المجموعة الرابعة بالبطولة منتخب مصر وغينيا بيساو والسودان ونيجيريا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر ونيجيريا

ويترقب ملايين من متابعي البطولة القارية الأفريقية محاولات المنتخب المصري في الحصول علي البطولة مرة أخري، حيث كانت أخر مرة فازت فيها مصر بالبطولة في عام 2010، وتسعى حالياً بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بالحصول علي اللقب مرة أخري، حيث من المقرر أن يتم عرض أحداث مباراة مصر ونيجيريا على قناتي “beIN Sports HD 1 Max” و”beIN Sports HD 2 Max” بعد حصولهما علي حقوق بث المباريات بشكل حصري، كما يمكن أن تشاهدوا المباراة عبر الترددات التالية.

قناة الجزائرية الأولى نايل سات، تردد 11680، معدل ترميز 27500، استقطاب أفقي.

قناة النبأ الليبية ،القمر الصناعي النايل سات، التردد: 11096، معدل استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد، القمر الصناعي: النايل سات، التردد : 12015 معدل استقطاب: أفقي معدل ترميز: 27500.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2022