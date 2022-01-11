نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط حالاً تردد قناة bein sport max الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون اليوم في كأس أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم أفريقية 2022 بالأمس الأثنين الموافق 10 يناير 2022، يزداد البحث بشكل كبير عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات تلك البطولة المهمة، حيث يشارك فيها عدد كبير من المنتخبات في القارة الأفريقية، ويحرص الجميع على متابعة المباريات المختلفة للمنتخبات كلها للاستمتاع بالإثارة والتشويق الذي سيكون طوال فترة البطولة، وقناة bein sport max هي القناة الناقلة الحصرية للمباراة عبر شاشتها، ولذلك هي الأكثر تصدراً لمحركات البحث في الوطن العربي، ونطلعكم الآن عن تردد قناة تردد قناة bein sport max الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون التي تقام اليوم في كأس أمم أفريقيا 2022.

تردد قناة bein sport max

هي قناة تابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية التي أعلنت رسمياً حقوق بث الكثير من المباريات المحلية والعالمية من خلال قنواتها، وعلى رأسها بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، والدوري الإنجليزي والإسباني والألماني وكأس آسيا وبطولة كأس أوروبا وكأس العالم، ولذلك القناة هي محل اهتمام عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان، حيث توفر مشاهدة ممتعة للمباريات المختلفة بالإضافة إلى تعليق جيد من قبل أقوى وأفضل المعلقين الرياضين في المنطقة العربية بأكملها.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون

اليوم تنقل قناة bein sport max مباراة تجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره سيراليون، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، ويمكن استقبال القناة على أكثر من قمر صناعي من أي مكان بالوطن العربي:

تردد قناة بي إن سبورت ماكس على نايل سات

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة bein sport max على سهيل سات

التردد: 11585.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس على النايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة الجزائر وسيراليون اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الجزائر وسيراليون التي تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، حيث تنطلق صفارة حكم المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة الرابعة بتوقيت السعودية، والمباراة تقام على أرضيعة ملعب جابوما في الكاميرون.