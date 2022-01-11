قائمة القنوات المفتوحة لـ متابعة مباراة مصر ونيجيريا اليوم في بطولة كأس الأمم 2022

يمكننا القول أن هذه البطولة المميزة التي نتحدث عنها منذ عدة أيام تم إطلاقها بشكل رسمي يوم أمس الأحد الموافق يوم 9 يناير، حيث تعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون حالياً هي البطولة الأقوى على الإطلاق في جميع المنافسات القارية، حيث يكون من المتوقع أن تشهد هذه البطولة مجموعة قوية من الإثارة والحماس وذلك خاصة أن هناك 24 منتخب شوف يجتمعون لعدة أيام من اجل الحصول على النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا وذلك بعد أن تم تأجيلها بسبب الجائحة الشهيرة كورونا، وفيما يخص كرة القدم في عالمنا العربي اليوم نستعرض معكم جميع ترددات القنوات المفتوحة التي تذيع جميع مباريات كأس أمم أفريقيا للعام 2022 مجاناً وذلك على قمر نايل سات، استرا، وقمر عرب سات، وهوتبيرد.

ما هي القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا للعام 2022

تعد هذه النسخة الثانية التي يشارك فيها أكثر من 24 منتخب أفريقي من مختلف أنحاء القارة السمراء بعد أن كانت النسخة السابقة أقيمت في جمهورية مصر العرب في عام 2019، وقد تم تقسيم المنتخبات إلى عدد ستة مجموعات تضم كل مجموعة أربعة دول، على أن يلعب كل منتخب مباراة خلال في الدور الأول ويكون بشكل رسمي ضد منتخب آخر في مجموعته.

وثم خلال الدور الثاني، يتأهل كل منتخب يكون متصدر وما يليه في الترتيب في المجموعة، وثم مع بداية دور الستة عشر الهام للغاية وحتى نصل إلى النهائي، قد تلعب جميع المباريات بنظام أيضا يخص خروج المغلوب.

هُنا تردد قناة فوكس سبورت fox sports لمتابعة مباريات بطولة كأس إفريقيا 2022 مجانًا

ترددات القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، أفقي 27500.

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، أفقي 27500.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996 H أفقي 27500.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H أفقي 27500.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2022