نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر أمام نيجيريا.. مصطفي محمد يقود الهجوم وتريزيجيه أساسيا اليكم تشكيل مباراة والقنوات الناقلة اليوم 11-1-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستقر المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش رسميا عن التشكيل الخاص بمنتخب مصر المقرر أن يواجه من خلاله منتخب نيجيريا اليوم في الجولة الاولى من منافسات بطولة كأس الامم الافريقية بالكاميرون، حيث جاء التشكيل يتضمن الكثير من المفاجآت التي اعتمدها المدير الفني كيروش رسميا، حيث يأتي اللاعب مصطفى محمد في قيادة هجوم الفراعنة اليوم في الجولة الاولى من كأس الامم الافريقية، وسوف نستعرض الآن تشكيل منتخب مصر لمواجهة منتخب نيجيريا في الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية 2022.

تشكيل منتخب مصر اليوم أمام نيجيريا في كأس الامم الافريقية

وقد استقر المدير الفني كارلوس كيروش على التشكيل الخاص بمنتخب مصر أمام منتخب نيجيريا اليوم الثلاثاء في منافسات كأس الامم الافريقية، فقد قرر الاعتماد على اللاعب محمود حسن تريزيجيه بدلا من عبدالله السعيد ، كما يقود اللاعب مصطفى محمد هجوم المنتخب المصري اليوم، حيث جاء التشكيل الخاص بالمنتخب على النحو التالي.

في مركز حراسة المرمى اللاعب محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع كلا من أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي “الونش” – أكرم توفيق.

وفي خط الوسط كلا من حمدي فتحي – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه”.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

بدلاء منتخب مصر اليوم أمام منتخب نيجيريا

ويأتي على دكة بدلاء المنتخب المصري اليوم امام منتخب نيجيريا كلا من ( محمد صبحي – محمد عادل عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد – إمام عاشور – محمد شريف – رمضان صبحي – أيمن أشرف – مهند لاشين – عبد الله السعيد – محمود علاء – أحمد السيد “زيزو” – محمود جاد)

مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس الامم الافريقية 2022

يلتقي منتخب مصر اليوم في اولى مبارياته في كأس الامم الافريقية 2022 هذه النسخة في الكاميرون أمام منتخب نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر يناير، على ان تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت ابو ظبي، في اطار منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات.