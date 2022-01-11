نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجاة في تشكيل مباراة مصر ونيجيريا من كيروش وقائمة القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تشكيل مباراة مصر ونيجيريا التي وضعها البرتغالي كاروس كيروش وقائمة القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا يفتتح المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم الأفريقية بنسختها ال 33 ، بمباراة مع منتخب نيجيريا غدا الثلاثاء الموافق 11 يناير الجاري ويصنف المنتخب المصري في المجموعة الرابعة من البطولة، تبدأ مباراة المنتخب المصري ضد نظيره النيجيري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان وفي تمام الساعة السابعة مساءآ بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن ويستضيف مباراة مصر ونيجيريا ملعب ستاد رومدي أدجيا بالكاميرون.

تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم

وأعلن المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش عن تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم الثلاثاء في أولى مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للنسخة الثالثة والثلاثين.

يضم تشكيل منتخب مصر اليوم ضد نيجيريا من محمد الشناوي في حراسة المرمى.

فيما يضم خط الدفاع كل من أحمد فتوح والونش واحمد حجازي وأكرم توفيق.

وفي الوسط يدفع كيروش بكل من محمد النني وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه.

يقود الهجوم مصطفى محمد كرأس حربة وحيد، ومن خلفه كل من عمر مرموش ومحمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تنطلق مباراة المنتخب المصري ونظيره النيجيري غدا الثلاثاء الموافق 11 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءآ بتوقيت القاهرة ويتم نقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت ، وتحديدا قناة بي ان سبورت ماكس ، ويعلق علي مباراة مصر ونيجيريا كابتن أحمد الطيب.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

قناة النبأ بدولة ليبيا

القناة الاولي الجزائرية

فوكس سبورت

يورو سبورت

أرينا سبورت

قناة تيلي تشاد

RTB TV ببوركينا فاسو

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

وقد انطلقت بداية منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسخته ال 33 امس الاحد الموافق 9 يناير الجاري، وسوف تستمر المنافسات حتي يوم 6 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخبا.

بداية قوية وصعبة ومثيرة للغاية يخوضها المنتخب المصري امام فريق نيجيريا فهو فريق قوي ، ويعد من اقوي الفرق في المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 , التي تضم منتخب مصر و نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.