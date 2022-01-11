نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لحظة بلحظة” مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2022، يعتبر اللقاء المنتظر من قبل ملايين المصريين اليوم، حيث يشجع الجمهور العاشق للساحرة المستديرة المنتخب المميزة والمفضل لدية اليوم، ويلتقي المنتخب المصري مع منتخب نيجيريا في غضون ساعة واحدة من الآن، ويمكن للمشجعين في مصر متابعة المباراة في تمام السادسة مساء، اما سكان السعودية مراعاة لفروق التوقيت يمكنهم مشاهدة المباراة في تمام السابعة مساء، ونوفر لكم تفاصيل أكثر حول تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة قوية وحاسة اليوم، ونتمني للجميع التوفيق للفريق الخاص بهم.

مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2022

تقام اليوم مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2022 ضمن الجولة الاولي في المجموعة الرابعة، وتشهد دولة الكاميرون هذا العام ضيافة المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022، هذا وقد نجح المنتخب المصري في اقتناص اللقب 7 مرات في كأس الامم الافريقية خلال الفترات السابقة، فيما احرز الكاميرون اللقب 5 مرات ويتم النظر الية علي انة اقرب منافس للمنتخب المصري.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الثلاثاء

ويشهد اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 مباريات قوية، ويأتي في مقدمتها مباراة مصر ونيجيريا التي تقام بعد دقائق ويعلق علي المباراة المعلق الرياضي الشهير احمد الطيب، وجاء جدول مباريات اليوم علي النحو الاتي

اليوم الثلاثاء 11 ينايريلتقي منتخب الجزائر و سيراليون في تمام الساعة 4 مساء، بتعليق عصام الشوالي.

اما منتخب نيجيريا و منتخب مصر في تمام الساعة 7 مساء، بتعليق احمد الطيب.

منتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو في تمام الساعة 10 مساء، بتعليق سوار الذهب.

اما منتخب نيجيريا و منتخب مصر في تمام الساعة 7 مساء، بتعليق احمد الطيب. منتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو في تمام الساعة 10 مساء، بتعليق سوار الذهب. الاربعاء 12 ينايرمنتخب تونس ضد مالي في تمام الساعة 4 مساء بتعليق عصام الشوالي.

ويلتقي منتخب موريتانيا و منتخب غامبيا في تمام الساعة 7 مساء، بتعليق حفيظ دراجي.

منتخب غينيا الإستوائية و منتخب ساحل العاج في تمام الساعة 10 مساء، بتعليق رؤوف خليف.

القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

يتم الترويج الي 8 قنوات مفتوحة ومجانية من المتوقع نقلها لكأس الأمم الإفريقية 2022، وتضم تلك القنوات التي نعرضها لكم الان، كما إن قناة بي إن سبورت المشفرة تنقل المباريات ولكن برسوم إشتراك شهري