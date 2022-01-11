نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة مصر ضد نيجيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة المجانية على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تشكيل مباراة مصر ضد نيجيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة المجانية على النايل سات حيث يخوض المنتخب المصري ضد نيجيريا أولي مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها ال33 امام منتخب نيجيريا وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير الجاري، يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم

تنطلق مباراة مصر ونيجيريا اليوم التي تجمع بين المنتخب المصري ضد نظيره النيجيري اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا، والساعة السابعة مساءآ بتوقيت المملكة العربية السعودية، علي أرض ستاد ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا بالكاميرون .

تستمر منافسات كأس الأمم الأفريقية حتي يوم 6 فبراير المقبل لعام 2022 , يتنافس في كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبا يأمل ويسعي للحصول علي الكأس واللقب.

تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم

ويضم تشكيل منتخب مصر اليوم ضد نيجيريا من محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع كل من أحمد فتوح والونش واحمد حجازي وأكرم توفيق.

وفي الوسط يدفع كيروش بكل من محمد النني وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه.

ويقود الهجوم مصطفى محمد كرأس حربة وحيد، ومن خلفه كل من عمر مرموش ومحمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا المجانية

وننشر لكم قائمة القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية النسخة ال33 حيث تبث قنوات بي ان سبورت مباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء عبر القنوات المشفرة، بينما تُعرض مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية على القمر الصناعي النايل سات عبر عدة قنوات مفتوحة بشكل مجاني للجميع وهي علي النحو التالي:

قناة النبأ بدولة ليبيا

القناة الاولي الجزائرية

فوكس سبورت

يورو سبورت

أرينا سبورت

قناة تيلي تشاد

RTB TV ببوركينا فاسو.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

اختار المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر التي تضم 26 لاعب علي النحو التالي: