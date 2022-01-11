“Egypt vs Nigeria” تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر ونيجيريا الآن كاس امم افريقيا 2022

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كاس امم افريقيا، وذلك بالتزامن مع بدء البطولة في يوم 9 يناير وحتي يوم 6 فبراير المقبل، وسط ترقب وحماس شديد بين الجمهور لمعرفة من الفائز في مباراة اليوم بين مصر ضد نيجيريا في مباريات الجولة الأولي، حيث نستعرض معكم ونقدم مزيد من المعلومات عبر موقع ثقفني الاخباري، حول القنوات التي يمكن ضبطها علي جهاز الريسيفر من أجل مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بدون أي مشاكل تقنية، وبدون شراء ريسيفر بي ان سبورت باشتراك شهري، وذلك من خلال القنوات الرياضية المجانية.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر ونيجيريا

في نسخته الـ33، تبدأ فعاليات بطولة كأس امم افريقيا 2022 بقوة لا مثيل لها، حيث يسعى عدد كبير من المنتخبات الأفريقية في تحقيق الفوز بكل الطرق الممكنة وخاصة منتخب مصر، الذي يعتبر من أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة، وكانت آخرها في عام 2010، وعلى ملعب رومدي أدجيا في دولة الكاميرون، من المقرر مشاهدة مباراة قوية لا تحتمل الجدال، حيث أكد اللاعب محمد صلاح محاولات منتخب بلاده في الوصول بشتي الطرق إلي النهائيات في البطولة، مع بذل قصاري الجهد في المنافسات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر ضد نيجيريا اليوم

وهكذا بسهولة ويسر يمكنكم الآن مشاهدة مباراة مصر ضد نيجيريا عبر مجموعة من القنوات التي تم الإعلان عن نقلها لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأبرزها التلفزيون الجزئري، حيث حصل علي حقوق بث مباريات بلاده بجانب المنافسات النهائية، بأفضل جودة للصوت والصورة بتقنية عالية الجودة بدون تشفير أو أى اشتراك، من خلال ضبط برمجة أجهزة الرسيفير على الترددات التالية.