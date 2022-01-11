تابع الان مباراة مصر ضد نيجيريا فى كاس افريقيا 2022 اليوم 11/1/2022 على استاد روميدي ادجيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا، نتعرف معا اليوم أعزائي على القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا، حيث يتم نقل هذه المباراة اليوم على أكثر من قناة وهو ما جعل المشجعين يبحثون بشكل متواصل عن هذه القنوات من أجل أن يتمكنوا من مشاهدة المباراة بشكل مباشر، وهم يفضلون أيضا مشاهدتها على إحدى القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى دفع أي اشتراك شهري لمتابعتها، ولذلك يقوم موقعنا بتلبية احتياجات الجماهير ونستعرض معكم اليوم هذه القنوات التي سوف تنقل المباراة على شاشتها وهذا إلى جانب موعد المباراة لمن يرغب في التعرف عليه.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا

نتعرف الآن على القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا، والتي تعد أولى المباريات في بطولة أمم أفريقيا بالنسبة للفريقين، وقد تمت العديد من المواجهات اليومين الماضيين مثل المواجهة بين منتخب الكاميرون ومنتخب بوركينا فاسو والتي تمت في اليوم التاسع من شهر يناير والتي انتهت بفوز منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، والمواجهة بين منتخب المغرب ومنتخب غانا والتي تمت يوم أمس الإثنين الموافق العاشر من الشهر الجاري والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف نظيف، وتذاع المباراة بين مصر ونيجيريا اليوم على قناة بي إن سبورت الأولى، كما قد أعلنت بعض القنوات بنقل المباريات الخاصة ببطولة أفريقيا، وهي مثل قناة فوكس سبورت وقناة النبأ الليبية وقناة الجزائرية الأولى.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

بعد التعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا، نستعرض معكم الان الموعد الخاص بالمباراة والتي تقام اليوم على الأراضي الكاميرونية، حيث تستضيف الكاميرون هذه البطولة لتحقق نجاح كبير في الاستضافة يبهر العالم، وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ونتابع معكم أعزائي كافة التفاصيل الخاصة بهذه المباراة الهامة والتي ينتظرها ملايين المشجعين من كافة أنحاء القارة الأفريقية، حيث أنها تعد المباراة الأولى لكلا الفريقين في البطولة ويرغب كل منهما في تحقيق أداء مميز وفوز كبير.