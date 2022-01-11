الان مباراة مصر ضد نيجيريا فى كاس افريقيا اليوم 11/1/2022 الجولة الاولي … نزل القنوات الناقلة الان

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا، تتركز عمليات البحث الآن في مصر عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا، وذلك مع اقتراب موعد إقامة هذه المباراة التي تقام في الساعات القليلة المقبلة، والتي ينتظرها الملايين من المشجعين في كافة محافظات مصر بلا استثناء، حيث يتم نسيان أي انتماء رياضي وتمني فقط الفوز للمنتخب المصري والذي يواجه اليوم فريق من أقوى منتخبات قارة أفريقيا، كما أنهم يرغبون في فوز فريقهم لأن ذلك سوف يعطي دفعة معنوية كبيرة لاستكمال البطولة مع تحقيق أفضل أداء، ومع تزايد عمليات البحث عن القنوات الناقلة للمباراة، نقدم لكم اليوم تلك القنوات من أجل التعرف عليها والتمكن من متابعة المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا

تتعدد عمليات البحث الآن بشكل خاص عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا، وذلك مع قرب موعد انطلاق صافرة بداية المباراة، حيث أنها تعد من أقوى المواجهات في هذه البطولة ليسعى كلا الفريقين بشكل كبير إلى تحقيق الفوز اليوم والذي سوف يعد فوزا غاليا لمنتخب مصر ورافعا للروح المعنوية للاعبي الفريق وذلك بعد الفوز على منتخب قوي وتخطي أولى جولات دور المجموعات بكأس أفريقيا، وتقوم قناة بي إن سبورت الأولى بنقل هذه المباراة بجودة عالية، وقد أعلنت العديد من القنوات إذاعة مبارايات كأس أفريقيا ومن ضمن تلك القنوات قناة الجزائرية الأولى وقناة تيلي تشاد وقناة فوكس سبورت وقناة النبأ الليبية، وإليكم موعد المباراة في الفقرة التالية.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

ينتظر الآن المصريون إقامة مباراة مصر أمام نيجيريا ويرغبون أيضا في التعرف على الموعد الخاص بها، حيث أن هذه المباراة الهامة سوف تقام اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ويستعد ملايين من مشجعي منتخب مصر إلى مشاهدة هذه المباراة القوية مع تمني فوز منتخب مصر وتحقيق أداء مميز ومشرف يليق باسم المنتخب المصري الحاصل على لقب البطولة 7 مرات ومنها ثلاث مرات على التوالي.

يذاع حالياً الان مراسم السلام الوطني للمنتخب المصري والمنتخب النيجيري فى اطار منافسات الجولة الاولي من دور مجموعات كاس الامم الافريقية على ان يتم نقل مجريات المباراة الان عبر شاشات بين سبورت 1 وعبر شاشات مجموعة من القنوات المفتوحة التي سبق لنا ذكرها بالاعلي بصورة تتجاوز دقتها عبر الرموز والاقمار التي سبق لنا ذكرها بالاعلي.